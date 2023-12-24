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2024科技趨勢 人工智慧仍是主流

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
ChatGPT的創建者OpenAI喊話，會於2024年推出更強大的人工智慧。 美聯社
ChatGPT的創建者OpenAI喊話，會於2024年推出更強大的人工智慧。 美聯社

隨著ChatGPT問世，谷歌母公司Alphabet也推出結合搜尋引擎與聊天機器人的人工智慧Gemini！ChatGPT 的創建者 OpenAI 對此表示，不會讓別人專美於前，承諾會於2024年推出更強大的人工智慧。此外，電動車、人形機器人與減肥藥物也成為明年重要的科技趨勢。

AI小心炒作成風

BBC》彙整2024年的科技趨勢，其中，人工智慧仍是科技發展的重要趨勢，已吸引許多企業重金注資。根據 PitchBook 的數據，截至今年9 月底，全球創投公司向生成型人工智慧新創公司投資了214億美元，將近2022年投資金額的四倍之多。

然而，CCS Insight 首席分析師伍德提醒，開發與運行生成式人工智慧的系統非常昂貴，不僅需要強大的計算能力，還需要價格高昂的晶片。他說，目前許多國家都在討論監管人工智慧的法律，有望減緩人工智慧炒作的風氣。

機器人明年上工

除了在電腦上對答如流的人工智慧之外，有望取代大量勞工的人形機器人也備受關注。《techopedia》報導，特斯拉工程師正在開發機器人「Optimus」，特斯拉創辦人馬斯克今年也推出Optimus Gen-2，不僅能隨音樂熱舞，也能完成打雞蛋的簡單動作。馬斯克更宣稱，Optimus於2024年就能在工廠上班。

不僅特斯拉投入資源開發機器人，亞馬遜已經在倉庫試用人型機器人「Digit」，負責簡單的搬運工作，該機器人開發商「Agility Robotics」也盼於明年擴大經營，向更多企業提供機器人Digit。

減肥藥發展有突破

此外，製藥領域也出現了劃世代的突破，減肥藥「索馬魯肽」（Semaglutide）取得了巨大成功，使得開發藥品的企業成為了歐洲價值最高的公司。禮來公司的減肥藥物「Mounjaro」也在美國與英國獲得食藥署批准，讓減肥藥市場出現更多競爭對手。

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