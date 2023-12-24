美油價下跌 拜登撿到槍

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國油價格下跌，不僅為通膨退燒帶來希望，也顯然對拜登總統明年的選情有利。目前美國汽油價格回落至每加侖3美元（約每公升新台幣24.71元），比2022年夏季時的每加侖逾5美元大幅下跌，令喜愛開大車的美國駕駛人大大鬆了口氣。

許多美國民眾判斷經濟是否健康，以及現任總統表現好壞，往往是以汽油價格為基準。儘管汽油占消費者物價指數（CPI）的權重僅3%，但經濟學者相信汽油與食品一樣，大幅影響民眾的通膨預期。

花旗經濟學者霍斯哈說，「通膨預期與汽油價格之間的關聯性，雖然已不如以往，但仍非常重要，因為民眾經常要面對油價。儘管其他項目的價格也影響通膨預期，但汽油與食品是民眾最常感受到的價格」。

之前汽油價格飆漲時，川普與共和黨人士經常將此歸咎於拜登的氣候相關主張。華府清晰觀點能源顧問公司指出，美國有照駕駛人平均一年消費約600加侖汽油，且近80%的新車都是休旅車或卡車；現任總統若要迫使大量民眾改開小車，根本不可能連任。

儘管經濟數據顯示美國軟著陸的機率升高，但民眾的信心變化仍相當緩慢。

據英國金融時報與密西根大學羅斯學院11月的民調顯示，只有14%的受訪者認為拜登主政下日子比以前好過。不過白宮已看到希望，因為12月最新民調指出，只有22%受訪者將通膨歸咎於油、氣價格上漲。其他民調也顯示，選民的通膨預期已開始下降。

通膨 美國 油價

延伸閱讀

美公布綠氫減稅補助 核電業亟盼納入

拜登簽國防授權法案 學者：深化台美軍隊管理合作

川普揚言勝選要啟動「F計畫」 解雇上萬名聯邦雇員

白宮：習近平渴望統一不是新聞 重申美一中政策

相關新聞

三大航運商開徵附加費

紅海危機促使多家航運業者避行紅海，為因應航程拉長造成的額外開支，航運巨擘馬士基（Maersk）、達飛海運（CMA CGM...

標普連八漲 本周有戲

美股標普500指數連八周上漲，創六年來最長連漲紀錄，最新的通膨數據讓市場更篤定明年降息會來得更早且更深。華爾街如今期待，...

Fed轉鴿 放空美元交易熱

美國聯準會（Fed）本月表明貨幣緊縮周期告終後，放空美元的交易頓時變得熱門起來。最新數據顯示基礎通膨持續降溫、強化明年F...

美債連漲四周 後勁恐趨緩

美國公債已經連續四周上漲，創下3月來最久漲勢，反映投資人對美國聯準會（Fed）將在明年第1季啟動降息愈來愈有信心。不過，...

美油價下跌 拜登撿到槍

美國汽油價格下跌，不僅為通膨退燒帶來希望，也顯然對拜登總統明年的選情有利。目前美國汽油價格回落至每加侖3美元（約每公升新...

記取簡單致勝教訓！今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023年步入尾聲，投資人牢牢汲取「簡單至上」的教訓。單純追蹤標普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。