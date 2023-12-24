美油價下跌 拜登撿到槍

美國汽油價格下跌，不僅為通膨退燒帶來希望，也顯然對拜登總統明年的選情有利。目前美國汽油價格回落至每加侖3美元（約每公升新台幣24.71元），比2022年夏季時的每加侖逾5美元大幅下跌，令喜愛開大車的美國駕駛人大大鬆了口氣。

許多美國民眾判斷經濟是否健康，以及現任總統表現好壞，往往是以汽油價格為基準。儘管汽油占消費者物價指數（CPI）的權重僅3%，但經濟學者相信汽油與食品一樣，大幅影響民眾的通膨預期。

花旗經濟學者霍斯哈說，「通膨預期與汽油價格之間的關聯性，雖然已不如以往，但仍非常重要，因為民眾經常要面對油價。儘管其他項目的價格也影響通膨預期，但汽油與食品是民眾最常感受到的價格」。

之前汽油價格飆漲時，川普與共和黨人士經常將此歸咎於拜登的氣候相關主張。華府清晰觀點能源顧問公司指出，美國有照駕駛人平均一年消費約600加侖汽油，且近80%的新車都是休旅車或卡車；現任總統若要迫使大量民眾改開小車，根本不可能連任。

儘管經濟數據顯示美國軟著陸的機率升高，但民眾的信心變化仍相當緩慢。

據英國金融時報與密西根大學羅斯學院11月的民調顯示，只有14%的受訪者認為拜登主政下日子比以前好過。不過白宮已看到希望，因為12月最新民調指出，只有22%受訪者將通膨歸咎於油、氣價格上漲。其他民調也顯示，選民的通膨預期已開始下降。