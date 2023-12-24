三大航運商開徵附加費

紅海危機促使多家航運業者避行紅海，為因應航程拉長造成的額外開支，航運巨擘馬士基（Maersk）、達飛海運（CMA CGM）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）均宣布將開徵額外費用。物流公司警告，運價攀升的情況可能會持續到明年第1季。

馬士基21日晚間宣布，鑒於「營運嚴重受阻」，將立即開徵運輸受擾附加費（TDS），以支付航程延長的額外開支，而且明年1月1日起，還將徵收旺季附加費（PSS）。

馬士基說，將標準20呎櫃從中國大陸運至北歐，每櫃需額外加收700美元，包括TDS 200美元的和PSS 500美元。運往北美東岸的貨櫃，每櫃需加收500美元，包含TDS 200美元和PSS 300美元。

達飛同日宣布，將20呎櫃由北歐運至亞洲，每櫃需額外加收325美元；將20呎櫃由亞洲運至地中海，每個需加收500美元。赫伯羅德22日宣布跟進徵收附加費。

這三家航運業者均暫停紅海航線。紅海與蘇伊士運河相連，該運河是來往歐亞之間最快速的航運通道。這些業者繞道非洲好望角，會讓中國大陸至北歐原需27天的航程，再增十天。

公司和分析師指出，由於非洲港口手續繁瑣、壅塞、設備欠佳，航運業者改走好望角以避開攻擊，要補充油料和補貨將面臨難題。世銀5月公布的2022年指數顯示，非洲主要港口包括德班港、好望角港、恩庫拉港等，在全球表現殿後，船隻大批改道，或許會讓非洲港口難以負荷。

物流商羅賓昇國際聯運公司（C.H. Robinson）說，運價上揚，預料會持續到明年第1季，建議客戶提前4~6周預定，以確保艙位。

大陸第二大車廠吉利汽車22日表示，該公司出口歐洲委託的航運商，多計劃改道非洲，歐洲交車延誤，可能會傷害電動車銷售，中國電動車產能過剩、國內需求疲弱，當地車廠力圖增加對歐出口，這對大陸其他車廠來說，是不利之兆。

另一方面，愈來愈多載運原油的船舶也避免行經紅海航線。原油流向已經受阻，全球油價基準的布蘭特原油本周上漲3%。