美債連漲四周 後勁恐趨緩

美國公債已經連續四周上漲，創下3月來最久漲勢，反映投資人對美國聯準會（Fed）將在明年第1季啟動降息愈來愈有信心。不過，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資長表示，美債年底已大漲一波，可能令一些年期公債的進一步漲勢受限。

美國10年期公債殖利率上周五（22日）上升約1個基點至3.895%，不過以全周而言，價格已連續第四周上漲。美國公債從過去兩個月的嚴重拋售中反彈，因市場預期隨著通膨溫和、經濟放緩，美國將於明年開始降息。

然而，貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）表示，市場對Fed最快明年3月開始降息，全年降息約150個基點的押注可能過於激進。

他說：「要實現市場正在消化的預期，你必須看到勞動市場等指標出現非常嚴重的惡化，但我們預期這種情況不會出現。市場對美國經濟一直抱持懷疑態度，但我認為這種懷疑過頭了。」