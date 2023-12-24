Fed轉鴿 放空美元交易熱

美國聯準會（Fed）本月表明貨幣緊縮周期告終後，放空美元的交易頓時變得熱門起來。最新數據顯示基礎通膨持續降溫、強化明年Fed將調降利率的預期，更壯大空方氣勢，把美元打落至7月來最弱價位，頹勢可能延續到2024年。

根據彭博資訊彙整的美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料，在止於19日的一周，非商業交易員（包含避險基金、資產管理公司和其他市場投機者）放空部位大增。如今總共有超過3.9萬口合約押注於美元可望貶值，比一周前Fed開會前夕的1萬多口激增。

自Fed今年最後一場貨幣決策會議結束以來，美元就一蹶不振。

根據Fed發布的最新經濟展望預測明年將調降利率三次，觸動追蹤美元對六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）下挫，22日再跌0.14%至101.698，是7月來最低，使年初迄今跌幅擴大到2%以上，很有可能寫下2020年以來最大全年跌幅紀錄。

美國商務部經濟分析局（BEA）22日公布，核心個人消費支出（PCE）物價指數（Fed偏好的通膨指標）11月年增率趨緩至3.2%，是2021年4月以來最小升幅，顯示基礎通膨溫和，更加堅定市場對Fed明年將轉向降息的預期。

東方匯理資產管理公司（Amundi）固定收益與外匯策略主管烏帕德亞說：「除非見到通膨復燃，否則美元空頭市場已開始。今天的數據持續支持Fed降息頻率有增無減的論述。」

美元22日對主要貨幣普遍走軟，對歐元貶0.03%至1.1014美元兌1歐元，盤中一度貶至1.1040：1，是8月來最弱。美元對瑞郎更摔落近九年來最低，最新報價貶0.02%，跌回2015年1月瑞士央行放棄阻升瑞郎以來最低。

美元對日圓則挺升0.2%至142.41日圓，因為日本11月核心通膨率趨緩步調為逾一年來僅見，給予日本銀行（央行）更充裕時間從超寬鬆貨幣政策退場。

高盛集團預測，美元未來12個月貶值幅度可能多達3%。