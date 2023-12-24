標普連八漲 本周有戲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股標普500指數連八周上漲，創六年來最長連漲紀錄，最新的通膨數據讓市場更篤定明年降息會來得更早且更深。華爾街如今期待，標普500指數正好可搭上「耶誕老人行情」，在2023年最後一周登上歷史新高。標普500指數上周五上漲0.2%，一周漲近0.8%。那斯達克綜合指數也上漲0.2%；道瓊工業指數小跌約18點。費城半導體指數漲0.4%收在歷史新高 4,132.855點；台積電ADR漲0.6%。

美國股債市本周一因耶誕節假期休市一日。

聯準會（Fed）偏好參考的11月個人消費支出（PCE）物價年增率2.6%低於預期， 六個月的年化增率降至1.9%，已低於Fed官方2%的通膨目標。根據利率期貨市場顯示，投資人認為Fed在明年3月降息的機率已接近90%。

標普500指數距歷史新高只差不到1%，部分投資人已開始為「耶誕老人行情」布局，Piper Sandle首席市場技術分析師強生指出，「自1928年以來，市場從12月最後五天到新年頭兩天平均漲幅在1.7%，上漲機率高達79%」。

標普500指數今年已上漲23%。從投資人持有資金雄厚的情況來看，美股可能掀起又一由「生怕錯過」（FOMO）心理而掀起的漲勢。

標普 Fed

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