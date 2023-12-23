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美股年終迎「耶誕老人行情」？專家：上漲機率75%但今年可能不一樣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
年關將近，華爾街已熱烈期待「耶誕老人行情」到來，為年底美股漲勢添加柴火。圖／路透
年關將近，華爾街已熱烈期待「耶誕老人行情」到來，為年底美股漲勢添加柴火。圖／路透

年關將近，華爾街已熱烈期待「耶誕老人行情」到來，為年底美股漲勢添加柴火。股市專家指出，分析歷史數據得知，耶誕行情發生的機率高達75%左右。但也有分析師警告，今年耶誕節後料將湧現的一波漲勢可能已提早來臨了，投資人可能別期待過高。

往年耶誕行情發生機率約七成五

所謂「耶誕老人行情」，按股票交易員年鑑（Stock Trader's Almanac）的定義，指的是在日曆年最後五個交易日到新年頭兩個交易日之間，美股傾向上漲。以現在來說，這段時期落在12月22日（周五）到2024年1月3日（周三）之間。

MarketWatch專欄作家胡伯特指出，想在這段時間進股市賭一把的投資人，勝算頗高。他說，自從1896年道瓊工業指數推出以來，總計127段年終「耶誕老人行情」時期當中，有98段時期是上漲的，機率高達77%。在這127段時期中，平均漲幅達1.6%。

但他也提醒投資人，往年年終股價勁揚的機率高，不保證今年必定如此。有人揣測，美股近來漲勢如虹，很可能仗著這股季節性動能乘勝追擊，所以今年底「耶誕老人」推升股價的機率可能更高？胡伯特不以為然，畢竟歷史數據顯示，仍有大約四分之一的機率可能虧錢。

今年美股耶誕派對可能提前開了

華爾街知名多頭Yardeni Research首席投資策略師雅汀尼就認為，該是獲利了結的時候了。他在21日發布的研究報告中寫道：「大多數專家斷定市場已超買，應該拉回修正了。我們同意，這也是為什麼我們未提高年終目標價位的原因。」Yardeni預估年底標普500目標價在4,600點，2024年終落點上看5,400點，兩年後可望漲抵6,000點。

儘管雅汀尼對美股長期看多，但他舉出一些短線獲利了結的理由，包括以色列-加薩戰爭擴大為中東地區衝突的風險升高、「投資人情報」多空比率（BBR）和美國散戶投資人協會（AAII）情緒指數都顯示看漲氣氛太亢奮，看跌占比分別只有18.1%和19.3%。

換句話說，這一回美股已經提早在耶誕節前開派對，套句雅汀尼的說法：「耶誕老人行情」已「提前來臨」。

1月或2月可能回檔修正

Benjamin F. Edwards資深副總裁兼投資策略師畢貝爾也呼應這種觀點，他22日接受MarketWatch訪問時說：「我真的認為，市場漲得有點牽強，所以我們對這波傳統耶誕老人行情的期望應該調降一點才好。」

LPL Financial首席技術策略師特恩奎斯特則認為，美股三大指數從10月低點強彈，這股上漲動能銳不可當，縱使股票超買，市場超買情況也許能維持得比大多數人想像還要久，尤其是在牛市這個階段。他說：「（耶誕老人行情）可能發生，但事後可能見到一些宿醉，超買情況將在1月或2月重新調整。」

美股 投資人 耶誕節 聖誕節

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