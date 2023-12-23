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傳蘋果與新聞機構談授權 尋求素材發展生成式AI

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導
紐約時報報導，蘋果公司（Apple Inc.）最近已與各大新聞與出版機構展開談判，尋求在蘋果發展生成式人工智慧（AI）系統時，能獲准使用這些機構的素材。路透
紐約時報報導，蘋果公司（Apple Inc.）最近已與各大新聞與出版機構展開談判，尋求在蘋果發展生成式人工智慧（AI）系統時，能獲准使用這些機構的素材。路透

紐約時報」今天報導，蘋果公司（Apple Inc.）最近已與各大新聞與出版機構展開談判，尋求在蘋果發展生成式人工智慧（AI）系統時，能獲准使用這些機構的素材。

紐時引述知情人士說法報導，蘋果提出價值至少5000萬美元（約新台幣15.7億元）的多年協議，以獲得使用新聞文章檔案的許可。

紐時指出，蘋果接洽的新聞組織包括「時尚雜誌」（Vogue）與「紐約客週刊」（The New Yorker）出版商康泰納仕集團（Condé Nast）、國家廣播公司新聞網（NBC News），以及擁有「時人雜誌」（People）、「野獸日報」（Daily Beast）與「美好家園」（Better Homes & Gardens）的美國網路公司IAC。

據報導，蘋果聯繫的出版商中，有些對這項提議反應冷淡。路透社尋求置評，蘋果未立即回覆。

科技巨擘一直在積極投資整合生成式AI。另一方面，蘋果也使用這項技術改善新裝置的基本功能。

蘋果也在10月推出新的MacBook Pro筆記型電腦與iMac電腦，以及支援這些電腦的3種新晶片，強調這些產品可供AI研究人員使用，他們研發的聊天機器人等軟體常受到電腦記憶體的資料儲存量限制。

紐約時報 蘋果 Apple AI

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