不甩市場預期！多數經濟學者預測：Fed明年「這時間點」才會降息
經濟學者普遍預測，美國聯準會（Fed）要到明年中才會開始降息，與市場預期Fed將更早降息大異其趣。
彭博資訊每月對經濟學者所做的訪調結果顯示，學者預測Fed開始降息的中位時間是2024年6月，而明年下半年將再三次降息，每次都降1碼，年底時的利率為4.25％～4.50%，等於全年降息4碼。11月時的訪調結果是預測明年7月才開始降息。
反觀金融市場，目前投資人預測明年3月或之前就開始降息的機率達90%，且預測年底時利率將降到3.77%（3.75%~4.0%），全年共降息6碼。
多位Fed決策官員上周輪番發言，試圖將市場3月降息的預期向後推。
受訪經濟學者也預測，明年通膨將進一步降溫，預測明年底時個人消費支出（PCE）核心平減指數年升幅為2.3%，比11月時的預測值降低0.2個百分點。
多數受訪者對Fed能夠達成經濟軟著陸更有信心。
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