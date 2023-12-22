快訊

賴清德2句話從反核變擁核 侯辦：綠色發電變成綠色金庫

認了政見會口誤「該扣20分」 趙少康特地連說3次：侯友宜是我的老大、我的老闆

不甩市場預期！多數經濟學者預測：Fed明年「這時間點」才會降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
彭博資訊最新調查結果顯示，學者預測Fed開始降息的中位時間是2024年6月，而明年總計將降4碼。路透
彭博資訊最新調查結果顯示，學者預測Fed開始降息的中位時間是2024年6月，而明年總計將降4碼。路透

經濟學者普遍預測，美國聯準會（Fed）要到明年中才會開始降息，與市場預期Fed將更早降息大異其趣。

彭博資訊每月對經濟學者所做的訪調結果顯示，學者預測Fed開始降息的中位時間是2024年6月，而明年下半年將再三次降息，每次都降1碼，年底時的利率為4.25％～4.50%，等於全年降息4碼。11月時的訪調結果是預測明年7月才開始降息。

反觀金融市場，目前投資人預測明年3月或之前就開始降息的機率達90%，且預測年底時利率將降到3.77%（3.75%~4.0%），全年共降息6碼。

多位Fed決策官員上周輪番發言，試圖將市場3月降息的預期向後推。

受訪經濟學者也預測，明年通膨將進一步降溫，預測明年底時個人消費支出（PCE）核心平減指數年升幅為2.3%，比11月時的預測值降低0.2個百分點。

多數受訪者對Fed能夠達成經濟軟著陸更有信心。

Fed 通膨 投資人 美國

延伸閱讀

總統大選、淨零碳排議題 2024投資亮點一次看

2024年Q1電子vs.傳產 挖掘台股新主題

高利率環境仍是市場共識 投資納入美元短票型基金更靈活

聯準會預計明年降息三碼 鴿派立場激勵股債上漲

相關新聞

美11月PCE通膨續降 更接近Fed目標

美國11月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨進一步降溫，更接近2%目標。

微軟擬停止支援Win10作業系統 2億4000萬台電腦可能報廢

市場研究機構Canalys Research指出，美國科技巨擘微軟公司計劃停止支援Windows 10作業系統，恐使2億...

北京出手整改遊戲業！騰訊痛失亞洲市值亞軍寶座 冠軍仍是它

北京當局22日出手整頓遊戲產業，相關措施包括網路遊戲不得設置每日登入等誘導性獎勵，引發在香港上市的騰訊控股公司盤中應聲重...

2023回顧／市場措手不及！今年金融業現四大驚奇 跌破專家眼鏡

回顧2023年金融市場走勢，至少有四個重大意外發展跌破眾多分析師眼鏡，也讓市場交易員措手不及。

不甩市場預期！多數經濟學者預測：Fed明年「這時間點」才會降息

經濟學者普遍預測，美國聯準會（Fed）要到明年中才會開始降息，與市場預期Fed將更早降息大異其趣。

陸進口生質柴油 歐盟祭反傾銷調查

繼電動汽車之後，歐盟20日宣布，將對從中國進口的生質柴油進行反傾銷調查。調查將持續長達14個月，並有可能在8個月內徵收臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。