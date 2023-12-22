電動車二手市場賣不動？連帶影響新車銷售 明年恐更嚴重

因為沒有補貼、想等技術升級和充電設施持續短缺，電動車在二手市場賣不動，連帶破壞它在新車市場的銷售。

特斯拉今年初開始積極降價以支撐銷量時，引發同業跟進打價格戰，新車和二手車的價值同步下滑。

根據汽車和經銷商排名網站iSeeCars.com的數據，截至10月的一年裡，二手電動車的價格下滑大約三分之一，而整個二手市場車價降幅僅為5%。即使大降價，二手電動車的銷售時間也長於燃油車。

歐洲大多數新車都透過租賃方式銷售，汽車製造商以及為汽車交易提供融資的經銷商，靠著提高借貸成本來減少二手電動車轉手時估值暴跌帶來的損失，但這又進一步衝擊部分地區的市場需求。租賃公司在內有一些大型買家正減少採用電動車，例如Sixt SE的車隊就放棄了特斯拉車。

大眾汽車（VW）金融服務部門負責人Christian Dahlheim表示：「當一輛汽車貶值1%，我的利潤就減少1%。」他說，二手電動車的問題可能破壞整個產業數十億歐元的收益。

明年問題還會更嚴重，到時歐洲在2021年賣出的120萬輛電動車，有許多都將解除三年租賃合約，進入二手市場。企業解決問題的方式，將影響獲利、消費者信心，以及去碳化進度。

電動車也許可以流向共乘拼車之類的新創事業，但這些公司的需求有限。無人問津的燃油車往往流向非洲，但那裡無法接收電動車，因為他們沒有能為電動車充電的基礎設施。

中國大陸是個值得警惕的例子。豐厚的補貼使那裡成為電動車大國，但也產生了雜草叢生的廢棄電動車墓地。隨著 美國和歐洲臨近2024年大選，如果出現類似有礙觀瞻的廢車場，保守派政客可能更強力要求削減電動車補助。