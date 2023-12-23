反擊Apple和Google 傳特斯拉將推手機Model π？

特斯拉也要進入手機市場了嗎？自從馬斯克買下X（前身為Twitter）後，揚言如果Apple和Google不讓X上架，就要製造一款替代手機。儘管目前還沒有獲得官方證實，社群媒體還是不斷流出特斯拉手機的規格、名稱和性能等資訊。以下，《遠見》盤點目前社群流傳的特斯拉手機相關資訊。

影／網傳對特斯拉手機Model π的想像

Q：特斯拉手機叫什麼名字？

據《kbizam》指出，特斯拉手機將命名為「Tesla Model π（Pi）5G 2023」，其中π在數學中是產品的同義詞，也代表智慧型手機就是一種產品。

Q：手機何時發布？

2023年5月時，傳出Model π將在12月21日於美國上市，也有傳言指出將在明年2024年初上市，但目前都還沒有獲得官方和馬斯克本人的證實。

Q：螢幕規格為何？

目前傳出將配備 6.67 Super AMOLED 的螢幕，並提供 4000 像素的高清解析度，並採用新穎的玻璃技術保護，可抗衝擊和防刮擦。

Q：手機規格為何？

Model π傳出將配備7100mAh的電池，並支援快速充電，值得注意的是， Model π的電池將由太陽能供電，因此用戶可在日光下為手機充電，使其實現真正的無線充電。

此外，Model π還將採用馬斯克Space X公司提供的星鏈服務（Starlink），並與特斯拉電動車進行特殊連動。

所謂星鏈服務，是指透過龐大的衛星網絡提供網路服務，它是針對居住在偏遠地區無法獲得高速網路的人。

這意味著 Model π可快速下載或上傳大量數據，即使你身處沙漠或地球上最偏遠的地區，無需依賴任何外部提供商，並具備150到200 Mbps 的驚人下載能力。

而Model π的外殼也別具巧思，傳出將由特殊材料製成，它能根據外在環境的光線強度，來改變其外殼顏色。

因此，Model π外殼可採用棕色、黑色和金色等色調，而不會失去其安全性和功能性。

另外，Model π 的記憶體空間預計將在8到12GB 之間，儲存空間為512GB、1TB、2TB 三選項。

Q：拍照表現如何？

在拍照功能方面，Model π 據傳將配備三個感測器，包括一個至少 4800 萬像素的廣角感測器，以及一個具5x 光學變焦的主感測器。

Q：這支傳說中的特斯拉手機要多少錢？

據《kbizam》透露，Model π價格將在 900 美元（約新台幣28140元）到1200 美元（約新台幣37530元）之間。

目前網路上流傳關於特斯拉手機的資訊，都尚未經過官方證實，但如果未來特斯拉真的推出自家手機，勢必將在智慧型手機市場開創出新格局。

（本文出自2023.12.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）