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美擬提高陸電動車、太陽能產品關稅

聯合報／ 編譯黃淑玲、記者陳宥菘／綜合報導

華爾街日報引述知情人士報導，美國正在考慮提高電動車、太陽能產品、電動車電池組等中國大陸商品進口關稅，以扶持美國本土乾淨能源產業，對抗從大陸輸入的低價產品，但尚未決定調幅。大陸外交部昨回應，這是「美式保護主義」的升級版，中方堅決反對，必要時採取措施維護自身合法權益。

美國前總統川普任內對價值約三千億美元的大陸商品加徵關稅，報導指出，拜登政府一直保留相關措施，但最近白宮與其他局處的官員重新辯論關稅問題，希望在明年初完成進行許久的關稅評估。

美國政府對陸關稅議題討論升溫，因為官員對大陸乾淨能源商品出口日益擔憂，隨著大陸國內經濟情況欠佳，當地輸出的低價乾淨能源產品正湧入全球市場。美國官員擔心，即便有現行關稅保護與新的補助措施，美國相關企業生產的產品，仍無法與大陸產品競爭。

大陸的電動車目前被課徵百分之廿五的關稅，已有助防止獲得補貼的大陸車廠搶攻美國市場。因此，如果美國對大陸電動車再提高關稅，可能不會對美國消費者造成太大的立即影響。

消息人士透露，其他可能被調高關稅的目標是太陽能產品、電動車電池組。目前美國主要是從東南亞進口太陽能產品，而大陸仍是重要的電動車電池供應國。除了可能提高乾淨能源商品的關稅之外，拜登政府也正考慮對部分沒有戰略重要性的大陸消費品調降關稅。

大陸外交部發言人汪文斌昨天回應，美國去年發布的「通膨削減法案」，是以安全為名，奉行「美國優先」，美方近期發布的所謂新規是「美式保護主義」的升級版，中方對此堅決反對。

他強調，中方敦促美方遵守世貿組織規則，維護公平競爭的貿易秩序，為各國企業提供公平、不歧視的營商環境。中方將密切追蹤後續情況，必要時採取措施維護自身合法權益。

美國 拜登 外交部

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