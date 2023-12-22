美上季GDP成長4.9%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國商務部21日表示，美國上季國內生產毛額（GDP）成長4.9%，低於一個月前公布的修正值和市場預估的5.2%，不過仍是2021年第4季以來最強勁的擴張腳步。今年來美國經濟的擴張速度一直超乎聯準會（Fed）官員預期，但在今年最後三個月，成長動能似乎已較消退，因為消費支出開始放緩。

美國貿易逆差擴大，加上企業建立庫存的速度變慢，都有可能拖慢成長的腳步。只不過這距離經濟衰退非常遙遠，畢竟從數據來看，11月零售銷售仍意外上揚，新屋開工和營建許可都在至少一年半以上高點的水準。路透報導，目前市場對美國第4季GDP成長率的預估，最低也有1.1%，最高可達2.7%。同日，美國勞工部公布上周首度申領失業金人數，僅比前一周小幅增加，但總數比預期少，繼續維持在接近歷史低點的水準，顯示美國勞動市場依舊強韌，企業都在設法留住員工。

在16日止的一周內，初領失業救濟金人數為20.5萬人，比前一周增加2,000人，但低於彭博訪調分析師預測的21.5萬人。初領失業救濟金人數的四周移動平均則下滑至21.2萬人，達到10月來最低。由於強韌的勞動市場有助支撐消費支出，儘管利率攀升，美國今年經濟仍以溫和速度成長。

美國 經濟衰退 失業

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