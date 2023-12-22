土國升息10碼 預告結束緊縮

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

土耳其央行21日把基準利率調升250個基點（10碼）至42.5%，一如市場預期。該央行並表示，一旦馴伏多年來的火熱通膨，將盡快結束激進的緊縮周期。

土國總統厄多安6月指派前華爾街銀行家艾爾康，接任央行總裁，以將貨幣政策大轉向，朝較傳統的政策靠攏，自那時起，土國央行基準的一周附買回利率累計調升3,400個基點，在過去三個月都各別升息500個基點，但該央行上月已預告，緊縮可能很快結束。

土國央行在21日的升息幅度為250個基點，幅度較前一次升息砍半，並指出：「貨幣政策的約束力已相當接近建立通膨下降路徑所需的水準。」

該央行說，預料將盡快結束升息循環，但只要出現維持物價長久穩定的必要，將保持具約束力的政策。在21日的升息行動後，土國央行已連續七個月緊縮，目前利率已逼近20年來高點，本幣里拉的匯率大致持穩。央行如今預測，土耳其通膨率到明年5月可能還會再升至70%~75%，但到明年底前有望降到36%左右，因為緊縮政策有效引導物價走低。

通膨 土耳其 華爾街

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