辯論兩年 歐盟敲定減債規定

歐盟20日敲定減債規定，作為分階段全面改革歐盟預算框架的一環，將有助激勵投資、同時讓負債和支出獲得掌控。這項協議仍須經歐洲議會同意才能成為法律。

英國金融時報（FT）報導，歐盟在新冠疫情期間暫停實施「穩定暨成長協定」，但這項加諸在成員國的財政限制，將在明年重新上路。有些成員國覺得舊規定太嚴格，需要改革，但以德國為首的國家想嚴格控管，於是雙方展開長達兩年辯論。

如今敲定的方案，便給予各成員國在制定減債或削減赤字的計畫時，擁有更大的獨立性，但支出仍要在嚴格的限制範圍內。在現在框架下，歐盟執委會將制定一項為期四年的國家支出計畫，確保債務能走在持續減少的路徑。各國可以透過促進經濟成長的改革，將此一期限最多延長到七年。

原先的兩大規定，也就是將各國債務限制在國內生產毛額（GDP）的60%內，以及年度赤字不得高於3%，仍維持不變，但各國同意取消每年削減5%超額債務的個別要求。為了加強執行，各成員國決定引入年度支出上限的措施，將成為評估一國是否遵守其財政計畫的主要判別指標。這項協議還加強了未達標的制裁，要求陷入所謂過度赤字的國家每年加碼削減支出。

雖然歐元區的債務持續下降，但仍處於歷史高點，占GDP的90%以上，而希臘、義大利、法國、西班牙、葡萄牙、比利時這六國的負債比重更是破百。

另據韓聯社報導，南韓國會21日表決通過2024年度財政預算案，總支出為656.6兆韓元（5,033億美元），這比政府9月提交的預算案減少3,000億韓元左右。國會已連續兩年削減政府財政預算。

南韓明年度支出總額較今年度增加2.8%。該國企劃財政部表示，這是20年來預算增幅最小的一次，當局將財政紀律擺優先，一改疫情期間擴張支出模式。