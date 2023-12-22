紅海危機應變 複合運輸熱轉

隨著紅海危機衝擊全球貨運供應鏈，出口業者正忙著尋找其他可替代的空運、陸運和海運路線，尤其是設計師品牌與高階電子產品等高價商品，以避免出貨受擾。另一方面，近日來貨櫃運價不斷上漲，但市場人士警告，由於市場本來供過於求，運價可能不出三到九個月，就會回落到12月初的水準。

從11月19日以來，伊朗支持的葉門胡塞武裝分子提高攻擊行經紅海的船隻，以示支持哈瑪斯對抗以色列。標普全球公司表示，如果供應受擾時間延長，為沃爾瑪、IKEA等大型零售業者供貨的消費品產業將面臨最大影響。OL USA執行長貝爾的團隊建議航運和物流業者，為紅海干擾長達至少90天做準備。

德國貨運代理業者Hellmann全球物流公司空運營運長克萊茵-拉斯特胡思表示，一些行動迅速的公司已嘗試轉向複合運輸，也就是牽涉到兩種以上的運輸方式。他說，已見到服飾、電子產品和科技產品等消費品合併使用空運和海運的需求增加，像是貨物先由海運送到杜拜港口，接著改由飛機空運。

IKEA 20日已表示，正尋求運貨的其他選項；美國服飾品牌Abercrombie在發給供應商的電郵中也表示，計劃盡可能從海運改為空運，避免受擾。

供應鏈集團ITS Logistics副總裁布拉希爾表示，雖然運輸緊急或重要物品的公司可能會選擇空運，但運費高昂，代表這並非是通盤的解決辦法。

路透引述線上貨櫃物流平台的負責人報導，紅海商船遭襲導致運價急升，但由於市場本來就供過於求，可能不出三到九個月，就會回落到本月初的水準。

鹿特丹和漢堡的貨櫃運價上周大漲約10%，每40英尺高櫃運價報1,310-1,350美元。伊朗支持的葉門武裝份子在紅海攔截商船，迫使各大航運公司改變航線。

艾世捷公司（Container xChange）聯合創辦人暨執行長Christian Roeloffs在路透全球市場論壇（GMF）上表示，由於貨櫃輪改道繞行非洲南端好望角，無法準時抵達目的地，以致貨櫃輪不足，推升了貨櫃運價。

但他預測，在此之前，貨櫃航運供應原就嚴重過剩，即使少了5%運量，也不會對貨櫃價格產生長期影響。他預料運價最短三個月內就會回落至攻擊事件前的水準。