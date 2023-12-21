追求淨零排放 印度提升核能發電量
為達成能源轉型以及淨零排放等目標，印度政府正採取步驟，希望在2031年把核能發電量，從目前的7480千瓩（MW），提升至2萬2480千瓩。
根據印度原子能部（Department of Atomic Energy）的數據指出，印度的核能發電廠總裝置容量已從2014年莫迪政府上任時的4780千瓩，提升至現在的7480千瓩。
印度供電仍以火力發電為主要來源，其中燃煤發電占56.42%、燃油發電占32.46%、燃氣發電占7.78%，其餘為水力發電、再生能源以及核能發電。
原子能部數據指出，印度目前安裝23座核子反應爐，過去10年間運作，讓印度減少了3億5300萬噸的碳排放。
印度目前正在古茶拉底（Gujarat）、拉吉斯坦（Rajasthan）、坦米爾那都（Tamil Nadu）、哈雅納（Haryana）、卡納塔卡（Karnataka）和馬德雅（Madhya Pradesh）等省，增建10座核子反應爐。
原子能部表示，核能屬乾淨能源，且能全天候運作，可為印度提供長期的能源安全，擴展核能發電能力有助印度於2070年完成能源轉型，達到淨零排放經濟的目標。
原子能部也提到，印度在過去10年來展現卓越的核能安全成績，全球最高齡的2座核能發電站TAPS-1和TAPS-2就位在印度，服役超過50年，凱加（Kaiga）核能發電廠也曾創下連續運作962天的世界紀錄。
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