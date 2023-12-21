快訊

高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因

周杰倫突宣布「大驚喜」 粉絲感動：最好的耶誕禮物

追求淨零排放 印度提升核能發電量

中央社／ 新德里21日專電

為達成能源轉型以及淨零排放等目標，印度政府正採取步驟，希望在2031年把核能發電量，從目前的7480千瓩（MW），提升至2萬2480千瓩。

根據印度原子能部（Department of Atomic Energy）的數據指出，印度的核能發電廠總裝置容量已從2014年莫迪政府上任時的4780千瓩，提升至現在的7480千瓩。

印度供電仍以火力發電為主要來源，其中燃煤發電占56.42%、燃油發電占32.46%、燃氣發電占7.78%，其餘為水力發電、再生能源以及核能發電。

原子能部數據指出，印度目前安裝23座核子反應爐，過去10年間運作，讓印度減少了3億5300萬噸的碳排放。

印度目前正在古茶拉底（Gujarat）、拉吉斯坦（Rajasthan）、坦米爾那都（Tamil Nadu）、哈雅納（Haryana）、卡納塔卡（Karnataka）和馬德雅（Madhya Pradesh）等省，增建10座核子反應爐。

原子能部表示，核能屬乾淨能源，且能全天候運作，可為印度提供長期的能源安全，擴展核能發電能力有助印度於2070年完成能源轉型，達到淨零排放經濟的目標。

原子能部也提到，印度在過去10年來展現卓越的核能安全成績，全球最高齡的2座核能發電站TAPS-1和TAPS-2就位在印度，服役超過50年，凱加（Kaiga）核能發電廠也曾創下連續運作962天的世界紀錄。

印度 核能

延伸閱讀

七月退出與吠檀多集團合作 印度媒體：鴻海重新提交半導體建廠申請

再談引進印度移工爭議 侯競辦批政院淪「政治打手」：只會虛應問題

印度新冠病例激增 當局加強監看JN.1變異株

展望2024！瀚亞投信：第1季股債行情同步啟動

相關新聞

全球今年最會漲！兩檔股票都在這國家 冠軍一度飆升逾十倍

南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票的現象，使南韓鋰離子電池陰極材料供應商EcoPro股價一路飆升，躍居今年全球表現...

業績慘澹！三星晶圓代工部門大砍績效獎金 員工半毛也領不到

受景氣低迷影響，南韓科技巨擘三星電子將大砍裝置解決方案（DS）事業群員工的績效獎金，其中以晶圓代工部門最慘，今年下半年的...

再度跌破華爾街眼鏡 美10年債殖利率已低於明年底目標

全球公債大漲之下，美國公債殖利率如今已跌破多家金融機構預測2024年底才會抵達的水準，可見金融市場波動之大，讓華爾街策略...

摩根士丹利投資管理仍堅定看好新興市場

【彭博】-- 儘管對2023年的一項大膽預測似乎已經被證偽，但摩根士丹利1.3萬億美元投資管理部門的高管Jitania Kandhari依然認為，如果從另一個角度來看，其預測依然可圈可點。

押中美股反彈的少數機構預計2024年還能進一步上漲

【彭博】-- 對於2023年，華爾街知名機構幾乎曾普遍預計，美國股市在2022年大跌之後會進一步下挫。只有少數人預計反彈將至。事實證明，這幾個人完全正確。

葉門胡塞武裝誓言打擊更多航船 警告美國若出手會遭到報復

【彭博】-- 儘管美國準備組建國際海軍特遣部隊來保護紅海航運貿易，但葉門胡塞武裝誓言將繼續對行駛在這條世界最重要航道之一的船隻實施打擊行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。