商品悄悄減量？消費者疑神疑鬼 南韓嚴打「縮水式通膨」祭新規

南韓食品價格漲翻天，有消費者養成疑神疑鬼的新習慣，會在買洋芋片時搖晃袋子，觀察是否分量變少。根據報導，有關單位很快就將提供支援，規定各家企業要在減量的產品包裝上標出新舊尺寸。

華爾街日報21日報導，許多國家尋求緩和通膨影響，試圖運用政治施壓，阻止食品製造商任意漲價或偷偷減量欺騙消費者，而南韓則更進一步，規定從2024年起，當食品和日用品等雜貨分量下降但價位維持不變時，企業就要在包裝跟網站公開標示說明。

報導指出，為了確保商家照辦，南韓政府正在建立專門的價格調查小組，負責監控任何波動，官員也考慮課徵罰款。

南韓政府對「縮水式通膨」（shrinkflation）採取強硬態度，反映出經濟低迷成了尹錫悅總統的主要問題。南韓今年經濟增長率預估為1.4%，大約是其他富裕國家的一半。尹錫悅的民意支持率僅三成多，不滿他施政的人最常提到的就是經濟問題。

對抗縮水式通膨的新方案出爐之際，南韓政府也公開初步的違規商家名單。主管單位經過一個月的調查後指出，從啤酒、維也納香腸到餃子，許多商品份量默默地越來越小。

南韓機關每天對牛奶與拉麵等二十多種主要商品進行價格檢查，反壟斷監管機關將在新設立的網站列出任何縮水式通膨例子，也會負責執行新措施。南韓政府希望跟大型零售商簽署協議，為大約10000種日常用品建立聯合監控系統。

華爾街日報指出，南韓食品價格幾十年來一直保持在相對低點，因此最近的上漲引發民間龐大怒氣，除了薪水沒有跟上物價調升，許多南韓民眾主要財富來源的房地產市場也停滯。最近一分民調顯示，大部分南韓民眾計畫明年少花點錢，近半數受訪者將通膨列為主要原因。