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LED難助減碳？全球照明需求續增 專家籲搭配智慧照明

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
LED示意圖。圖／ingimage
LED示意圖。圖／ingimage

LED低耗能、照明效率高，2022年就佔全球照明設備銷售額的50%，但LED過於盛行，以致未能降低全球照明耗能與碳排放！專家解釋說，因為每個家庭使用的電燈數量不斷增加，所以出現此狀況，如果真的想讓LED達成節能的效果，需進一步搭配智慧照明。

LED未能減碳

LED是發光二極體( Light Emitting Diode, LED)的簡稱，是一種可以將電能轉化為光能的電子零件，有節省能源、高耐震、壽命長、體積小響應快速、並且色彩飽和度高等優點，在汽車頭燈、室內照明等照明設備日漸蓬勃，應用也越來越普遍。

國際能源署》指出，LED普及率與照明效率都有顯著進展，各國開始淘汰白熾燈與螢光燈，LED更占全球銷售室內照明銷售額的50%。然而，照明效率與減碳雖然有所進展，但2022年因為照明而產生的碳排放卻還是出現上升的趨勢。

BBC》報導，由於世界各地安裝照明的人比以往都多，導致照明消耗的總能源實際上正在加。倫敦帝國學院專家指出，主要是因為家庭使用的電燈數量增加，導致整體照明的碳排放還是提高。

藍光影響睡眠

現在許多民宅都已採用LED，但商業大樓因為轉換成本較高，要全面使用LED燈可能還需要一段時間。米塔爾指出，政府政策可以鼓勵企業進行照明轉型，更搭配智慧照明的措施，不僅能節省能源，還有助於降低全球照明的碳排。

然而，目前LED燈最大的缺點在於其發出的藍光，容易造成民眾睡眠品質下降，或衍生出其他健康問題等。波蘭格但斯克理工大學博士黛巴克斯基就指出，雖然LED是目前最好的照明方式之一，但因為眼睛對藍光非常敏感，所以LED仍有許多地方可以改進。

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碳排放 減碳 LED

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