美光報喜 重申記憶體2024復甦 AI帶旺資料中心伺服器需求

記憶體晶片大廠美光（Micron）本季營收財測強勁，顯示資料中心的需求正協助抵銷個人電腦與智慧手機市場復甦緩慢的情勢，且有跡象顯示記憶體晶片市況會在2024年復甦，消息激勵美光盤後股價大漲超過4%。

美光周三（20日）表示，快閃儲存與動態隨機存取記憶體（DRAM）需求明年應會繼續改善，同時，晶片的供應水準將開始接近以往一般水準。

重申景氣將反彈 看好記憶體價格一路漲至2025年

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）在會議中表示，記憶體晶片價格明年將回升，2025年進一步上漲。他在聲明中重申，2024年將是記憶體產業景氣反彈的一年，在2025年重回邁向創紀錄水準之路，「我們預期我們業務基本面在整個2024年改善。我們準備好要利用AI帶旺整個市場帶來的巨大機會」。

關於本季展望，美光預估本季營收51億至55億美元，高於分析師平均預估的49.9億美元。美光預期，扣除特定項目後，本季每股虧損21美分至35美分，這低於分析師預估的每股虧損62美分。

PC和智慧手機市場也會回溫

美光說，預期對PC、行動裝置和其他晶片的供應，會在明年上半年接近正常水準。美光現在預期，PC出貨量在連續下滑兩年後，在2024年將以低至中個位數百分比成長。智慧手機需求也正顯示復甦跡象，明年將「溫和成長」。

企業已經開始將生成式AI整合入各種產品與服務中，這帶動了美光高頻寬記憶體（HBM）的需求。HBM是訓練構成AI技術基礎的大型語言模型不可或缺的晶片。

AI伺服器需求旺 HBM記憶體看俏

美光說：「AI伺服器的需求持續強勁，資料中心基礎建設營運商把預算從傳統伺服器轉向內容更豐富的AI伺服器。」梅羅塔表示，資料中心營運業者正轉向採購AI晶片，而AI伺服器需要的晶片比傳統伺服器更多。

美光科技盤後股價大漲約4%至每股82美元，今年以來已上漲57%，與費城半導體指數漲幅基本一致，主要因投資人對於庫存過剩正在緩解的樂觀預期。

回顧截至11月底止的上季，美光營收成長16%，至47.3億美元，扣除某些項目後每股虧損95美分，均優於分析師預期。

對於同業SK海力士已經向AI巨擘輝達（Nvidia）供應晶片，梅羅塔說，美光正在完善自家HBM3E晶片的最後階段，這款晶片可用於輝達下一代Grace Hopper GH200與H200平台。美光預期HBM記憶體營收在2024年度達到「數億美元」並在2025年繼續成長。