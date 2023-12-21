蘋果MR頭戴式裝置Vision Pro衝刺2月開賣 正全速生產中

彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple）正加速生產混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro，全力準備2月開賣。

這款新產品在中國大陸工廠全速生產已持續數周。目標是在1月底前準備就緒，2月就能零售。

蘋果周三發電子郵件給軟體開發商，鼓勵他們用最新工具測試自家應用程式並將軟體發送給蘋果尋求反饋意見，好為Vision Pro「做好準備」。這是另一個產品接近發布階段的跡象。

這將是蘋果迄今為止最複雜的一次新品上市，需要全新的銷售策略和設備。Vision Pro含有須在銷售點組裝和裝箱的定製組件。這是個精細的過程。如果Vision Pro未正確貼合用戶頭部，就無法恰當顯示內容，還可能讓人覺得特別沉重。

Vision Pro標誌蘋果2015年開始銷售智慧手表以來的第一個新產品類別。該公司還面臨向消費者推銷混合實境這個仍屬於新穎概念的壓力。Meta Platforms目前在這塊市場處於領先地位，但它的頭戴式裝置還在努力爭取主流認可。

蘋果努力要給消費者留下良好的第一印象。那包括整修零售門市，為這款售價3,500美元設備和新配件的庫存騰出空間。蘋果也需要新的展示區，以及讓員工可將Vision Pro和正確尺寸的配件裝箱的地方。

當然，在最後一刻生產上的小插曲或其他障礙可能導致計畫中的時間表延遲。蘋果發言人拒絕置評。