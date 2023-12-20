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英國通膨降至逾兩年低點！市場賭歐美央行將加碼降息 全球債市大漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英國通膨降至逾兩年低點，如今投資人估計英國央行明年至少會五度降息1碼，聯準會（Fed）更會六度降息，激勵歐美公債殖利率走低，全球股票站上近兩年高點。美聯社
英國通膨降至逾兩年低點，如今投資人估計英國央行明年至少會五度降息1碼，聯準會（Fed）更會六度降息，激勵歐美公債殖利率走低，全球股票站上近兩年高點。美聯社

英國通膨降至逾兩年低點，促使投資人賭注世界主要央行將激烈寬鬆，如今市場估計英國央行明年至少會五度降息，美國聯準會（Fed）更會六度降息，激勵歐美公債殖利率全面走低，全球股市則站上近兩年高點。

MSCI全球股票指數20日觸及2022年3月以來新高，並有望連十天上漲。德國10年期公債殖利率跌破2%，為3月以來首見；英國10年期公債殖利率摔至4月來最低，美國公債殖利率也下挫至五個月低點。債券殖利率與價格呈反向走勢。

英國國家統計局20日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增3.9%，遠低於市場預期的4.4%，並為2021年9月以來最低。去年英國CPI一度衝破11%，為逾40年最高。

眼看英國通膨數據趨緩，高盛將英國央行首次降息的時間點，從原先預期的明年6月，提前至5月。市場預估的英國央行降息時間點相同，並認為明年將寬鬆140個基點，相當於五度調降25個基點（1碼），並有64%機率第六度降息。外界兩周前還估計，英國央行明年只會降息3碼。

美國方面，市場預測Fed明年底前會降息150個基點，而且大有機會最快在明年3月行動。

由於歐元區經濟數據惡化與通膨減速，凸顯明年有必要調降利率，預料歐洲央行（ECB）會更激烈降息，降幅達160個基點。本周稍早公布的德國12月商業景氣指數意外惡化，歐元區採購經理人指數（PMI）更連七個月萎縮。彭博訪調的分析師預測，歐洲將陷入疫情爆發以來首見的衰退。

儘管如此，Trader X分析師布朗警告：「我們肯定進入市場對降息周期預期過激的領域，特別是整體通膨仍維持高位。」他認為市場的新預期，會讓英國央行在新的一年做出抵抗。

英國 通膨

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