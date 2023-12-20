數位支付量跑第一 印度人仍愛用現金
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
全球有46%數位支付是在印度，但印度太多人買日用品、房子卻都是用現金，反讓政府更難進一步推動數位支付。雖然近年來因數位浪潮興起，各國開始取消現金並增加數位支付，但連歐盟都有報告宣稱，現金的需求並未因數位支付而衰減，原因可能與歐元區擴張有關。至於印度用現金是因為了購買日用品，還有炒房。
現金需求未減少
根據《英國廣播公司》報導，印度在2016年將500盧比與1000盧比等大面額紙幣廢除，當初總理莫迪希望能藉此推動無現金社會與打擊貪腐，但7年後，現金的需求依舊以每年平均12.7%的幅度成長，而2020到2021年間的成長幅度甚至高達16%，但此同時數位支付也因為智慧型手機與信用卡的普及，也在成長。
據《ACI報告》指出，印度2022年的數位支付交易量占全球46%，但對很多印度人來說，還是需要維持現金流以備不時之需，買日用品也還是需要現金。另外，銀行存款利率下降、非正式經濟（未開發票）規模大與疫情等因素，也讓現金的需求不會隨著數位支付的推廣而衰退。
買房用現金為洗錢
莫迪政府原本來要推動「選舉債券」，讓候選人的政治獻金更加公開透明，但後來發現印度大部分的黑錢轉移到房地產市場。據調查顯示，印度有76%的房地產交易是用現金進行，比兩年前還多6%，而這背後牽涉的是地方複雜的政商關係。
不過在數位金融更發達的歐洲，也有出現現金需求增加的趨勢。歐洲央行2021年的報告指出，歐洲近年來有「鈔票悖論」的現象，雖然零售（主要使用族群）的鈔票使用量減少，但整體的鈔票使用量卻是增加的，而且從2007年就開始了，主要原因可能有歐元區擴張、區外需求與儲蓄率增加等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言