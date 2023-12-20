數位支付量跑第一 印度人仍愛用現金

全球有46%數位支付是在印度，但印度太多人買日用品、房子卻都是用現金，反讓政府更難進一步推動數位支付。雖然近年來因數位浪潮興起，各國開始取消現金並增加數位支付，但連歐盟都有報告宣稱，現金的需求並未因數位支付而衰減，原因可能與歐元區擴張有關。至於印度用現金是因為了購買日用品，還有炒房。

2023-12-20 13:35