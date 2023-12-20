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數位支付量跑第一 印度人仍愛用現金

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度因為零售消費多，還有炒房等因素，讓數位支付成長之餘，現金需求依然增加。（Wikimedia Commons）
印度因為零售消費多，還有炒房等因素，讓數位支付成長之餘，現金需求依然增加。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

全球有46%數位支付是在印度，但印度太多人買日用品、房子卻都是用現金，反讓政府更難進一步推動數位支付。雖然近年來因數位浪潮興起，各國開始取消現金並增加數位支付，但連歐盟都有報告宣稱，現金的需求並未因數位支付而衰減，原因可能與歐元區擴張有關。至於印度用現金是因為了購買日用品，還有炒房。

現金需求未減少

根據《英國廣播公司》報導，印度在2016年將500盧比與1000盧比等大面額紙幣廢除，當初總理莫迪希望能藉此推動無現金社會與打擊貪腐，但7年後，現金的需求依舊以每年平均12.7%的幅度成長，而2020到2021年間的成長幅度甚至高達16%，但此同時數位支付也因為智慧型手機與信用卡的普及，也在成長。

據《ACI報告》指出，印度2022年的數位支付交易量占全球46%，但對很多印度人來說，還是需要維持現金流以備不時之需，買日用品也還是需要現金。另外，銀行存款利率下降、非正式經濟（未開發票）規模大與疫情等因素，也讓現金的需求不會隨著數位支付的推廣而衰退。

買房用現金為洗錢

莫迪政府原本來要推動「選舉債券」，讓候選人的政治獻金更加公開透明，但後來發現印度大部分的黑錢轉移到房地產市場。據調查顯示，印度有76%的房地產交易是用現金進行，比兩年前還多6%，而這背後牽涉的是地方複雜的政商關係。

不過在數位金融更發達的歐洲，也有出現現金需求增加的趨勢。歐洲央行2021年的報告指出，歐洲近年來有「鈔票悖論」的現象，雖然零售（主要使用族群）的鈔票使用量減少，但整體的鈔票使用量卻是增加的，而且從2007年就開始了，主要原因可能有歐元區擴張、區外需求與儲蓄率增加等。

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印度 鈔票 房地產

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