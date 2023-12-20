快訊

26歲駐唱女歌手遭狂粉猛刺8刀喪命 兇手將「屍體載回家」

揭莫薩德失誤內幕 因以色列對哈瑪斯的「買個清靜」政策？

流年不利？哈孝遠一家三口被迫搬家 傳因黑道找上門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悲！父出門買耶誕禮物獨留5孩在家 返家全數命喪火海

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國亞利桑那州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。截自影片
美國亞利桑那州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。截自影片

美國亞利桑那州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡，出事時孩子們的父親正外出購買耶誕禮物，未料從此天人永隔。

BBC報導，亞利桑那州布爾海德市（Bullhead）當局18日表示，16日傍晚的大火燒毀這棟兩層樓建築，屋內5名孩童未能逃出，結果葬身火海。

布爾海德市警方發布聲明說，5名死者年齡分別為2歲、4歲、5歲、11歲和13歲，其中11歲者是前來探訪的親戚，另外4名則是兄弟姊妹，調查正在進行中，尚未公布他們及其父親的姓名或其他背景。

警方指出，孩子們的父親向調查人員指稱，自己當時外出購買雜貨和耶誕禮物，大約出門2.5個小時。事發時，家中沒有成年人。

當局表示，初步調查發現，火災起源於一樓入口，「很可能導致樓上臥室的孩童無法安全離開住宅」。

5名死者全都在樓上的同一間臥室內被發現。火勢似乎已經蔓延到家中唯一的樓梯，阻止他們逃生。

有目擊者描述鄰居蒐集水管和梯子試圖撲滅大火，稱「我們打開車庫門，有人把東西拿出來。我們越靠近門口，煙霧就開始進入車庫，導致人們難以呼吸。」

他補充說，鄰居們並不知道屋內有人。他說，如果他們知道的話，就會嘗試營救。

截至19日，募款平台GoFundMe活動已募資超過1萬4000美元，以幫助家人支付喪葬費用。

火災

延伸閱讀

叮叮噹！桃園消防化身耶誕老人宣導 發電機點亮七彩耶誕燈

標線工程車工作中突起火 油漆稀釋劑助燃瞬間成火海

台積電與亞利桑那州工會達協議 「3共識」解決勞資爭議：視情況引進專業外籍勞工

以哈衝突未解 伯利恆聖誕點燈喊停

相關新聞

悲！父出門買耶誕禮物獨留5孩在家 返家全數命喪火海

美國亞利桑那州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡，出事時孩子們的父親正外出購買耶誕禮物...

日經新聞：友達光電本月將關閉新加坡面板生產線

日經新聞報導，友達光電（2409）將在本月底之前關閉在新加坡的面板產線，生產設備轉移到台灣，影響多達500名員工。

東芝今天正式下市 昔日風光不敵連串醜聞與鬥爭拖累

日本東芝（Toshiba）今（20）日下市，結束在東京證券交易所的74年掛牌交易。路透指出，東芝歷經十年的動盪、醜聞，一...

道瓊上漲251點連9日收高 史指接近歷史新高

由於聯準會最近在利率上轉向鴿派提振了股市，史坦普500指數上漲，接近歷史新高。

蘋果雙新品被禁售！遭控侵害專利、雙倍薪挖角 對方願和解「但他們沒打來」

在蘋果宣布即將停售最新兩款智慧手表後，Masimo執行長基亞尼（Joe Kiani）表示他對與蘋果公司達成和解持開放態度...

美元兌日圓以外貨幣走貶 Fed明年降息預期繼續打壓美元

美元兌日圓以外的主要貨幣均下跌。日本央行昨天決策絲毫沒有超寬鬆貨幣政策即將結束的跡象，而聯準會（Fed）明年降息的預期心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。