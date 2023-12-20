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東芝今天正式下市 昔日風光不敵連串醜聞與鬥爭拖累

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本東芝（Toshiba）20日自東京證券交易所下市。 路透
日本東芝（Toshiba）20日自東京證券交易所下市。 路透

日本東芝（Toshiba）今（20）日下市，結束在東京證券交易所的74年掛牌交易。路透指出，東芝歷經十年的動盪、醜聞，一度是日本最大品牌之一的地位大落，現在迎向被收購後不確定的未來。

東芝下市案主要由私幕股權公司Japan Industrial Partners（JIP）領導的一群投資人推動，包括金融服務公司Orix、公用事業高中部電力、晶片製造商羅姆半導體（Rohm）等。

這群投資人長期與外國維權股東鬥爭後，以140億美元取得控制權，讓東芝留在日本國內投資人手中，然而長期抗戰的過程，癱瘓了東芝的電池、晶片、核子、國防設備等事業的發展。

東芝原執行長島田太郎留任，然而新擁有者入主且下市後的東芝，最終會是什麼樣貌，目前還不清楚。島田太郎說，基本上公司將聚焦於利潤率高的數位服務。

日本政府將會密切關心這家雇用10.6萬人的大企業集團，東芝有一些事業被視為攸關日本國家安全。

東芝 日本 醜聞

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