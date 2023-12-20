Fed又有三位官員提醒市場勿對及早降息過於樂觀

聯準會（Fed）又有三位官員提醒市場勿對及早降息過於樂觀。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克認為，明年並無降息的緊迫性，強調在評估下一步時，Fed立場必須堅定而有耐心。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金則暗示，如果最近通膨降溫續有進展，Fed可以降息。但他強調尚在求證通膨確正朝向Fed 2%的目標回落。

波斯提克和巴爾金明年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）都有表決權。今年握有表決權的芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則表示，市場對降息的預期有點超前。

波斯提克在亞特蘭大一場問答場合上說：「在我看來，通膨將在未來六個月內相對緩慢回落，也就是說我們在取消限制性立場沒有緊迫性。」

波斯提克表示，他預料隨著通膨持續緩慢下降，Fed會在2024年下半年降息兩次，但「並非對此已有積極討論」。

Fed在12月13日開會後公布的利率預測中值顯示明年會降息三次，但市場押注3月就會開始降息且全年將降息五次，不過，多位Fed官員已經設法制壓明年初大幅降息的預期心理。

巴爾金周接受雅虎財經訪問則表示，「假設通膨下降趨勢良好，那麼我們當然會做出適當的回應」。但他表示，「我認為通膨比一般人所認為的要頑固一點。我希望我在這一點上是錯的」。

巴爾金不願公開表態支持降息，但暗示如果經濟表現符合預期，他對降息抱持開放態度。

古斯比周二接受福斯新聞訪問時說，在降息預期方面，市場可能有點超前，並強調只有在通膨持續降溫向Fed目標靠攏的情況下，降息才會合理性。