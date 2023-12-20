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空運疲弱 FedEx調降全年營收財測 盤後股價跌10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
聯邦快遞（FedEx）下修全年銷售財測。 路透
聯邦快遞（FedEx）下修全年銷售財測。 路透

聯邦快遞（FedEx）上季獲利不如預期，因為節約的成本彌補不了空運部門運量減少，該公司同時調降全年營收財測，反映貨運市場衰退持續。消息拖累FedEx股價在周二盤後交易大跌10%，至每股252美元，是2022年9月16日以來最大單日跌幅。

FedEx周二公告，上季調整後每股盈餘3.99美元，不如分析師預期的4.19美元；營收下滑2.6%至222億美元，亦不如分析師所估的224億美元。

FedEx同時下修截至明年5月底止的全年度營收財測，預估營收下滑幅度為低個位數百分比，原先則是預期持平；該公司維持預估全年每股盈餘17～18.50美元。

FedEx表示，預期公司營收繼續承受壓力，原因是變動中的總體經濟環境衝擊客戶對聯邦快遞服務的需求。

彭博資訊分析，聯邦快遞的空運部門仍然受困於運能過剩，一來是航空公司已恢復國際航線，搶走生意，二來是亞洲市場的需求停滯。貨運方面，聯邦快遞也受到貨運需求下降和運價走跌的影響。該公司是全美最大卡車貨運公司之一。

今年的購物旺季對聯邦快遞而言，是旺季不旺，主要是消費者回到實體店裡購物，而且通膨和高利率削弱購買力。所幸陸路快遞部門在消費者捨UPS改用FedEx的幫助下，每件包裹運價上升，數量也增加。

Robert W. Baird & Co分析師Garrett Holland說，市場趨緩使貨量變少，讓聯邦外遞得以改善準時到貨的表現，這令UPS難以贏回改用FedEx的顧客。根據數據公司ShipMatrix的資料，在感恩節後一周的快遞運送準時率方面，UPS和FedEx都達到98%左右。

聯邦快遞上季調整後的營業利潤率由5.3%上升到6.4%，歸功於永久性的成本削減。關於節約成本，在結束於明年5月底的本會計年度裡，希望可以達到省下18億美元的目標。

UPS

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