油價勁揚逾1%、紅海商船疑慮不散 金價穩步上漲

國際油價周二（19日）勁揚超過1%，漲至兩周多來的最高水準，因為更多航運業者在紅海海域船隻遇襲事件激增後繞道黃金上漲，交易人士繼續押注聯準會（Fed）將在明年開始降息。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油2月期貨上漲1.28美元，漲幅1.6%，結算價報每桶79.23美元，為12月1日以來最高。周二結算後到期美國原油1月期貨上漲0.97美元，漲幅1.3%，結算價報每桶73.44美元，也是逾兩周以來最高。

美國周二宣布成立一支特遣隊，以保護紅海貿易免受伊朗支持的葉門武裝分子的襲擊。胡塞武裝誓言對抗這一美國領導的海軍特遣隊，並繼續打擊在該地區的以色列目標。

City Index高級分析師Fiona Cincotta表示：「這種情況會持續多久也是一個未知數，令市場感到緊張。儘管啟動了確保紅海航線安全的行動，但主要航運公司仍避而遠之。」

全球約有12%的航運通過紅海和蘇伊士運河。

能源投資公司 Tortoise Capital主管Rob Thummel表示：「紅海事件正在增加地緣政治風險。這推動油價攀升，交易商在評估與地緣政治風險增加有關的供應干擾的可能性。」

儘管對船隻的襲擊提高了風險溢價，但其他分析師表示，目前對石油供應的影響有限。

金價收漲

現貨黃金價格上漲0.65%，報每英兩2,038.59美元。美國黃金期貨收漲0.6%，結算價報每英兩2,052.1美元。

美元指數下跌0.4%，指標美國10年期公債殖利率徘徊在7月以來最低水準提振黃金上漲。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，投資人正在買入黃金，拋售黃金的動機減少，市場押注Fed將在實現2%的通膨目標之前降息。

交易人士正在關注本周的一系列美國經濟數據，包括周五公布的11月核心個人消費支出（PCE）物價指數報告，該指數是Fed青睞的通膨指標。

現貨銀上漲1.1%，報每英兩24.03美元；白金上漲1.3%，報每英兩957.08美元。鈀金攀升3.2%，報每英兩1,222.14美元，為連續第七個交易日上漲。