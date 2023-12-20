伊爾艾朗：近一周美債飆升 顯示聯準會溝通真有問題

經濟學家、彭博專欄作家伊爾艾朗認為，最近這次美國聯準會（Fed）利率決策會議後債券市場飆升，提供了一個關鍵訊息，那就是聯準會真的有溝通方面的問題。

同時也是英國劍橋大學女王學院院長的伊爾艾朗說，現在距離Fed決策官員維持利率不變，且預測顯示2024年降息幅度超乎預期已將近一周，市場交易員和聯準會官員在政策路徑上的分歧依舊。

他周二在彭博電視的訪談中表示，「聯準會溝通的要點不外做兩件事，一是透明，二是強化前瞻政策指引的效果。然而，聯準會的溝通讓人感到困惑，我認為這真有問題」。

美國公債殖利率上周三因聯準會公布最新的利率政策與預測之後，開始暴跌，因為投資人看到了到目前為止最明確的證據，顯示美國貨幣政策即將轉向。

接著，美債殖利率跌勢持續，利率互換市場現在預計Fed明年將降息將會接近六次，每次25個基點（1碼）。可是多位聯準會官員的談話，跟與市場如此的預期相悖，官員們認為市場預期過於鴿派。

這種雙方拉鋸的狀況，伊爾艾朗認為，暴露了聯準會的失誤，以及動能來自市場而非聯準會。他說：「市場正在試圖做兩件事。首先是，試圖欺負聯準會，因為這屆聯準會似乎願意被欺負。其次是，沈迷於聯準會賣權（Fed put）回歸。」

伊爾艾朗表示，聯準會的最新決策出來之後，市場紛紛湧入鴿派押注，債市飆漲，會有深遠的影響，將阻礙美國經濟對抗通膨「最後一哩」的努力。