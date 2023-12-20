美元兌日圓以外貨幣走貶 Fed明年降息預期繼續打壓美元
美元兌日圓以外的主要貨幣均下跌。日本央行昨天決策絲毫沒有超寬鬆貨幣政策即將結束的跡象，而聯準會（Fed）明年降息的預期心理繼續對美元形成貶值壓力。
日銀未如市場所期，藉調整措辭來透露負利率即將在短期內結束。
日圓兌美元貶值0.7%，報143.84日圓。本周一為止，美元兌日圓本月累計下跌約3.7%，原因是美元普遍走軟，而且交易員因猜測日銀將改變政策而加大日圓買進力道。
歐元兌日圓一度上漲1.7%，創下1月以來的最大漲幅，隨後漲幅收窄至1.1%。受企業和交叉相關需求提振，歐元兌美元升值0.5%至1.0975。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%至 102.167。
Corpay駐多倫多首席市場策略師Karl Schamotta說，「交易者對日本央行將在新年伊始進入正利率區間的預期有所下降，記者會或聲明中都沒有暗示決策者準備大幅上調利率。」
澳幣兌美元升值0.8%，報0.6757美元，為7月底以來最高。澳洲央行周二公布的12月政策會議紀錄顯示，澳洲央行曾考慮升息，但認為通膨方面出現了足夠令人鼓舞的跡象，因此暫停升息以等待更多數據。紐元元兌美元升值0.9%至0.62645。
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