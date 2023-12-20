OpenAI通過 可否決執行長發布新AI模型

開發ChatGPT的OpenAI表示，董事會將有權否決公司領導層推出新模型的決定。

據彭博資訊報導，OpenAI在官網發布「準備架構」（暫譯）的安全指引，規定追蹤、評估、預測和誘發敏感的ＡＩ模型帶來災難性風險之流程。該指引是在OpenAI執行長奧特曼遭短暫罷免並經歷一波動盪後發布，令外界關注OpenAI董事會與公司高層的權力之爭。

該公司正監控所謂的災難性風險，該指引將之定義為：可能導致數千億美元經濟損失，或導致多人嚴重傷害或死亡的風險。

美國麻省理工學院機器學習中心主任瑪德利負責領導該團隊，他說團隊將反覆評估OpenAI最先進、未發布的ＡＩ模型，就不同類型的知覺風險評為低中高或嚴重。據最新安全指引，OpenAI未來只會推出等級中或低的ＡＩ模型。