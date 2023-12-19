Alphabet將付7億美元 和解Google Play反托辣斯官司
Alphabet 同意支付7億美元並修改Google Play政策，就這個App 商店被控違法壟斷經營Android一案，與美國各州和消費者達成和解。
Alphabet Inc.將遵照法院批准的方案，將6.3億美元撥入一個分配給消費者的和解基金，並支付7,000萬美元至一個由各州運用的基金。
開發商也將可以使用Google Play付款選項以外的另一套收費系統，Alphabet表示這系統已進行一年多的測試。和解條件也要求Alphabet簡化直接從開發商網站下載App的流程，不必非得透過Google Play在內的線上商店。
由各州提起的這起訴訟，只是多宗指控Alphabet非法扼殺競爭的告訴之一。上周，Alphabet在電子遊戲開發商Epic Games提起的訴訟中敗訴，Epic Games指控Alphabet利用自身壟斷地位從App 開發商榨取過多利潤。
在2021年提出的告訴中，州檢察長指控Google使用反競爭手法阻擋競爭，確保開發者別無選擇，只能透過Google Play商店來接觸用戶。在另一項代表近2,100萬名消費者的集體訴訟中，Google被控在Google Play交易收取多達30%的佣金，導致Android App價格高漲。
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