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支持以色列行動 美基督徒：應減少傷亡

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

美國基督徒希望以哈衝突儘早落幕。美基督教機構最新民調發現，超過9成基督徒關注以哈戰事，而且83%受訪者支持以色列以軍事行動消滅哈瑪斯的勢力，但更希望透過協商讓以色列與巴勒斯坦能取得永久性和平，減少雙方軍民傷亡。

積極關注中東戰爭

據《今日基督教雜誌》報導，由「生命之道研究機構」進行的民調指出，近9成美國基督徒曾關注哈瑪斯與以色列衝突過程的發展，該機構主管麥康納爾說，「美國基督徒不只關心這件事，3分之2的人還表示，自己教會也曾為了以色列和平禱告。」

調查指出，52%的基督徒認為美國對於世界問題管太多，30%的人覺得管得剛好，5成的基督徒認為美國幫助以色列剛剛好，認為幫過頭則佔26%。另外，75%的人認為哈瑪斯是極端組織，且與住在以色列與鄰近國家的多數阿拉伯人不應混為一談，83%的人支持以色列採取大膽作法來抵禦哈瑪斯。

31%的人認為，加薩的巴勒斯坦人必須為哈瑪斯行動負責，43%的基督徒認為，多數巴勒斯坦人支持哈瑪斯的行動，持相反意見者則佔31%。麥康納爾說，「以哈戰爭是當地長期衝突的新篇章，而美國基督徒知道關係一直都很複雜。多數美國基督徒認同以色列人和巴勒斯坦人都有權利捍衛自己，但同時也希望停止哈瑪斯的恐怖主義。」

另外，有53%受訪者認為，基督徒應該積極提倡能降低平民傷亡的有力作法，42%的人認為應立即停火，3成基督徒認為應該推動在以色列之外，組成一個自治的巴勒斯坦國。高達88%的基督徒認為，以巴必須先取得雙方認同的政治協定，才能為當地帶來長久和平，不贊成者僅有8%。 

媒體影響對以看法

據《耶路撒冷郵報》報導，這次調查是在11月中，以線上方式共訪問1,200多名美國基督徒。雖然外界認為，基督徒通常支持如同聖經中記載更強大的以色列的概念，但這次調查卻發現，多數基督徒更在意以巴和平能否實現。除此之外，56%的受訪者表示，媒體會影響他們對以色列的看法，27%的人表示是透過聖經，12%的人來自教會。

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