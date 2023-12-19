漲幅突破150% 比特幣力抗經濟逆風

經濟下行走勢、加密貨幣洗錢犯罪頻傳，然而，比特幣依舊強韌，今年幣值更上漲150%！專家分析，加密貨幣應用區塊鏈技術維護交易秩序，具有「去中心」的特性，也使得它們幾乎沒有破產的風險，加上加密貨幣應用範圍逐漸廣泛，更有助於投資組合多元化。

爭議不斷逆勢上漲

《經濟學人》報導，許多金融從業人士將加密貨幣行業形容為「不受歡迎的害蟲」，因為有不法份子透過加密貨幣洗錢、駭客要求業者用比特幣償還贖金，成為犯罪者重要的交易工具。

全球大型加密貨幣交易所「幣安」與「FTX」的執行長接連爆出洗錢的醜聞，更因此被法院判刑，各國監管機關也正加強監管的強度。《廣東省高級人民法院》16日就警告，以虛擬貨幣作為媒介，在網際網路虛擬貨幣交易平台非法進行外幣與人民幣的貨幣價值轉換，屬變相買賣外匯，情節嚴重者，以非法經營罪定罪處罰。

然而，儘管如此，加密貨幣宛如蟑螂一般，不僅沒有受到打擊，加密貨幣之一的比特幣幣值更從年初16000美金攀升到45000美金的高點。

破產風險低

《經濟學人》分析，加密貨幣運用區塊鏈技術來維護交易資料，並有「去中心化」的特性，所以這些貨幣並沒有主管的企業，也不會有破產或倒閉的風險，除非加密貨幣的幣值降至零，該貨幣系統才會崩潰。

同時，加密貨幣的應用範圍愈來愈廣泛，不僅能用於NFT，生活於專制政權下的民眾，也能選擇比特幣來保障自身的資產安全，有愈來愈多投資者意識到，加密貨幣並非是炒作浪潮，而是一個價格波動劇烈的資產，更成為不少投資組合的選項。

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