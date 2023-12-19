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Apple Watch打專利戰 美國地區將停售部分型號

中央社／ 舊金山18日綜合外電報導
蘋果零售店展示Series 9 Apple Watch。歐新社
蘋果零售店展示Series 9 Apple Watch。歐新社

蘋果公司（Apple）正在為旗下智慧手錶Apple Watch配備的血氧監測技術打專利戰，蘋果今天表示將在美國停售部分款式的Apple Watch。消息一出，蘋果股價下跌1.4%。

法新社和路透社報導，美國國際貿易委員會（USITC）10月26日建議禁止進口涉及侵犯屬於醫療技術公司Masimo專利的Apple Watch型號。

美國國際貿易委員會發布一道「有限排除令」，如果總統拜登沒有取消，這道命令預計將於耶誕節後生效。

針對美國國際貿易委員會就進口具血氧監測功能Apple Watch型號的專利糾紛下達的命令，相關總統審查正在進行中。

蘋果發言人回應法新社的詢問時表示：「雖然審查期12月25日才到期，蘋果公司正預先採取措施，以符合可能成立的裁決。」

根據蘋果發言人說法，這些措施包括蘋果官網將從12月21日起暫停對美國地區販售Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2，美國零售店面自12月24日起也將暫停銷售這兩款智慧手錶。

Masimo發言人回應法新社詢問時表示：「應尊重國際貿易委員會對此事的專業裁決。」

「這項排除Apple Watch特定外國製造型號的決定，表明了即使是世界最強大的企業，也必須遵守保障智慧財產權的法律。」

蘋果主張，美國國際貿易委員會的調查結果有誤，應該撤銷，還說若有必要，蘋果會訴請聯邦法院撤銷。

這道命令源於2021年中向委員會提出的申訴，內容指控Apple Watch侵犯Masimo「透過光線測量血氧功能」的專利技術。

蘋果在有限排除令發布後表示：「我們的團隊奮而不懈地創造產品和服務，為用戶提供領先業界的健康、保健和安全功能。」

「Masimo錯誤地企圖利用國際貿易委員會，來阻止數以百萬計美國消費者使用一個可能可以拯救生命的產品，同時替他們自家抄襲蘋果的手錶鋪路。」

蘋果公司去年底提出2起專利侵權訴訟，指控Masimo抄襲Apple Watch技術。

根據研調機構Counterpoint Research數據，蘋果智慧手錶在全球市占率約為1/4，而由於第4季正值歐美假期銷售季時期，這樣的份額可能進一步擴大到1/3。

Apple Watch Series 9和Ultra 2在美國以外地區仍將持續販售，包括在亞洲的農曆新年期間。

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