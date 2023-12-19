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日銀政策一概不變 日圓走貶 市場關注總裁下午談話

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀發布的聲明保持鴿派的政策指引，絲毫不見暗示升息的任何蹤影。路透
日銀發布的聲明保持鴿派的政策指引，絲毫不見暗示升息的任何蹤影。路透

日本銀行（央行）周二在今年最後的一次開會，一致決議維持全世界目前絕無僅見的負利率政策，且未透露可能明年可能自此政策退場的任何指引。日圓聞聲大跌。

日銀結束為期兩天的會議，決議將短期利率維持在負0.1％，並保持殖利率曲線管控參考上限在1.0%。日圓兌美元一度貶值0.7%至143.78。政策前瞻指引也保持不變，完全未對日後升息有任何暗示。

日銀總裁植田和男顯然有意尋求更多證據以確認工資成長會轉化為持續的通膨，最後選擇不給市場帶來任何意外。不過，這次按兵不動並不能打壓市場認為日銀遲早會升息的猜測，而4月是最有可能的時點。

投資人將密切關注植田在周二下午記者會的談話，看看對升息時機或提前行動是否有任何暗示。

日本銀行維持政策指引不變，其中表示稱通膨預期微幅上升，並將繼續耐心保持貨幣寬鬆政策；也略為保守地微調對消費者支出和企業投資的評估，宣稱個人消費繼續「微幅」增加，刪除原本「穩定」一詞。

東方匯理銀行新加坡分行外匯策略師 David Forrester 說：「有人猜測日銀今天可能更動措詞，為未來幾個月的政策調整做準備。但日銀措詞沒有變化，使市場所反映2024年4月結束負利率的預期心理看來偏於躁進，這對日圓構成壓力。

彭博經濟研究經濟學家表示，「我們預料植田不會表態日銀急於結束殖利率曲線管控和負利率。但他可能會試著進一步為明年的平穩過度打下基礎」。

通膨 日本

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