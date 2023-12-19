蘋果供應商Qorvo出售大陸封測廠給立訊

美國無線訊號晶片供應商Qorvo周一表示，已達成最終協議，位於北京和山東德州市的封測廠將賣給立訊精密，預計明年上半年完成交易。

Qorvo表示，交易完成後，立訊將承接這兩處工廠的營運和資產，包括房產、廠房和設備，以及現有員工。但Qorvo將繼續保留在中國大陸的銷售、工程和客戶支援員工。

Qorvo表示，根據一項新簽訂的長期供應協議，立訊將為Qorvo封裝並測試產品。

Qorvo財務長Grant Brown表示，「這次交易有助我們降低資本密集的努力，同時支持我們的長期毛利率目標並確保我們中國客戶業務的延續性」。

該公司表示，北京和德州市工廠主要支持Qorvo的整合式先進無線網路產品。

Qorvo最大客戶是蘋果，占營收比率達37%，受益於中國市場對iPhone的強勁需求，儘管在中國大陸對外國技術的限制越來越多。