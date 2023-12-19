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擴大紅海商船護航行動 美說服英、法、荷在內的六盟國加入

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據金融時報報導，美國已說服六個盟國​加入，擴大為紅海商船​護航的行動。路透
根據金融時報報導，美國已說服六個盟國​加入，擴大為紅海商船​護航的行動。路透

英國金融時報報導，由於伊朗支持的叛軍對商業航運的襲擊不斷增加，導致油價上漲，美國國防部已說服六個盟國加入為紅海商船護航的海軍特遣部隊。

美國國防部長奧斯汀表示，此一「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）將有英國、法國、荷蘭和其他國家共同參與，以因應多國商船遭遇導彈飛彈和無人機攻擊所帶來的挑戰，要確保船隻能安全通航紅海南部和亞丁灣。

目前人在以色列的奧斯汀周二將在巴林召開國際合作夥伴的虛擬會議，討論葉門叛軍「青年運動」不斷升級的威脅，後者聲稱他們的襲擊是為了報復以色列對哈馬斯的攻勢。

在造訪美國海軍第五艦隊駐紮地的巴林之後，奧斯汀將在目前位於東地中海的福特號航母上停留，也會前往卡達。

奧斯汀說，「繁榮守護行動」將隸屬於聯合海上力量（Combined Maritime Forces）及現有的第153號聯合任務之下，該任務的工作重點是紅海。

在奧斯汀發言前的幾小時，英國石油巨擘英國石油公司（BP）以紅海「安全局勢惡化 」為由，宣布停駛該區。BP是伊拉克石油和阿曼天然氣的大型生產商。而在BP之前，全球四大航商已陸續宣布暫緩通航紅海。

紅海每天約有超過900萬桶石油（幾占全球需求的十分之一）運輸通過，使其成為世上最繁忙的能源海運咽喉之一。BP相關消息推升油價周一上漲，國際基準的布蘭特原油價勁揚1.8%到每桶77.95美元。

英國 美國 油價

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