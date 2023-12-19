台積電ADR漲0.4% 較台北交易溢價多達10.2%
台積電ADR周一上漲0.4%，收在102.93美元，較台北交易溢價10.2%。費城半導體指數下跌0.3%。
美國股市周一繼續收高，投資人絲毫不理聯準會（Fed）官員設法替明年降息降溫之說。廣泛而溫和的漲勢下，標普500指數逼近歷史新高。道瓊工業指數變動不大報37,306.02點；標普500指數上漲21.37點，漲幅0.5%，至4,740.56點；那斯達克綜合指數上漲90.89點，漲幅0.6%，收在14,904.81點。輝達（Nvidia）和博通各漲2.4%和1.5%。
台灣加權股價指數周一下跌21.84點，收在17,652.03點，台積電漲平盤收在585.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 412.22 +0.22 131.50 8.16
中華電 CHT 117.63 +0.11 118.50 -0.73
台積電 TSM 644.90 +0.38 585.00 10.24
聯電 UMC 50.62 -0.25 50.60 0.05
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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