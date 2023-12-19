匯市專家預測2024年日圓將大幅回升 多數交易商估上看135

日圓匯價已經大貶三年，但據彭博資訊對市場人士進行訪調的結果顯示，受訪者普遍認為明年日圓將止貶回升，因為日本銀行（央行）將退出負利率政策，而其他國家卻將降低利率。外匯專家預估明年底日圓的中位匯率為135，因為美、日利率差距將縮小。

去年匯市專家就曾預測，2023年日圓將回升，但到今年2月此一預測便告落空。然而專家們認為明年的情況大不相同。一年前交易商猜測，日銀新任總裁將取消超寬鬆貨幣政策，現在交易商與經濟學者都認為，日銀在未來幾個月內就會改變政策，且日銀領導階層已公開討論此事。

瑞穗證券日本策略長大森昭樹預測，日圓將會止貶。他表示，「這次日圓多頭不會再失望。日銀沒有太大的緊縮空間，但官員們似乎決心要退出負利率政策」。國外情勢也比一年前更為明朗；去年交易商曾預期美國今年可能降息，結果落空；但現在聯準會（Fed）已經預測，明年將降息3碼。

紐約Tolou資本管理公司執行長哈奇敏表示，「2023年Fed共升息4碼，而日銀維持負利率，這是日圓的主要逆風」。他認為2024年情勢將逆轉，並預測明年底日圓將回升到135。

過去一個月來，美國10年期殖利率下降約50基點，為匯市反轉鋪路。興業銀行駐倫敦的外匯策略長喬奇斯表示，「美債殖利率已經過頂，Fed已結束升息，2024年美元將進一步走貶，日圓將大幅回升」。

不過日圓匯率仍有很大的震盪空間。12月初由於日銀總裁植田和男放話，使日圓曾在一天內猛升4%，但之後兩天則回跌，然後又再度走強。

大部分日銀觀察家預料，日銀將於明年4月會議時改變貨幣政策。儘管日本通膨率已超過2%目標一年半之久，但日銀官員顯然仍希望看到更多工資穩健上升的證據，而明年初的「春鬥」工資談判，便可能證實工資升勢。

標準銀行G10貨幣策略主管巴羅表示，「我們相信日本經濟已經出現長期的結構性改善」；他預測日圓將升到125。他預測無論日、美利率差距是否縮小，日圓將長期走升。日本經濟的利多包括通貨緊縮結束，及股市走強；今年來日股東證指數已上漲23%。

據美國商品期貨交易委員會的數據，截至12月12日止，資產經理人的日圓空單劇減。不過避險基金的態度較為猶豫。

瑞穗銀行首席市場經濟學者唐鎌大輔強調，儘管日圓的大趨勢有利，但由於日本貿易逆差仍大，因此仍會有交易商看貶日圓。不過他仍看升日圓，預測今年底將升到132。