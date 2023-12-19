鷹派潑市場冷水 Fed官員：明年初降息有些超前

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（鷹派，明年有投票權）警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表示，決策官員不會等太久才開始降息。

這已是近日來第三位聯準會（Fed）重量級決策官員，有意要約束股、債市場的強勁漲勢。

Fed上周會議提出的利率預測，激勵金融市場連日大漲，促使多位決策官員大澆冷水。上周五紐約聯準銀總裁威廉斯（鴿派，有投票權）與亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克（鴿派，明年有投票權），都發表類似談話，強調市場現在就預期明年初開始降息，「並不成熟」。

梅斯特18日接受英國金融時報（FT）訪問時表示，「雖然市場如此預期，但下一階段並非何時降息，而是我們還必須維持具有約束力的政策多久，以確保通膨持續且及時地回降到2%」。

她說，「市場有一些超前，直接跳到最後階段，就是『我們將很快就落實（政策）正常化』，而我還沒有看到這一步」。梅斯特已擔任現職十年，將於明年6月退休。

她表示，經濟情勢要求Fed開始「政策正常化，並隨著時間而使政策回歸到更中性的立場」；由於Fed目前居於「良好的態勢」來設定政策，因此官員在理性上不會等太久才降息，因為這將造成就業流失太多」。

至於何時才適合更主動地討論降息時機及速度，梅斯特表示，她將密切觀察未來一年的通膨預期，以及朝向2%目標回歸的速度有多快。