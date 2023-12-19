紅海不通 運油船繞道 油價應聲漲

為支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，葉門叛軍「青年運動」稱會不分國籍攻擊駛向以色列港口的船隻，許多航運公司暫停通航紅海，英國石油宣布暫停經由此路線運油，國際油價應聲上漲。紅海危機若持續，預料航運費用等運輸成本都會上漲。

紅海是原油等能源和消費品重要運輸航線。紅海航線經由蘇伊士運河通往地中海，連結歐亞，航線若受干擾，恐影響歐洲貿易和擾動全球石油供應。根據總部位於英國的國際航運商會資料，有約一成二的全球貿易是取道紅海。BBC報導，估計每年有一萬七千艘船航經此一路線。

CNN報導，英國石油停止經紅海運油，布蘭特原油價格十八日盤中應聲上漲百分之一點一至每桶七十七美元，歐洲基準天然氣合約價也大漲百分之五點五。

無法航經紅海，從印度洋前往歐洲和美東必須繞道南非好望角，不僅耗時，也增加人力與油料成本，且會擾亂運力和供應鏈，航運價格也會上漲。

這波紅海航運危機，仰賴海運進口百分之九十九貨物的以色列首當其衝。來自亞洲的貨船繞行好望角前往以色列，送貨時間會增加二周至四周，每船也會多出高達一百萬美元（約台幣三一五八萬元）成本。

這類額外成本將使進口商面臨貨物漲價，最後成本亦會轉嫁到消費者。自從新一波以巴衝突十月爆發，開往以色列的商船貨運成本早已上漲，因為海上保險業者索要額外的戰爭風險保費。