快訊

北市大安民宅晚間竄火舌 1女被救出送醫、1人仍受困屋內

與成大主辦無共識座談喊卡 趙少康喊「太可惜」明改赴這校演講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯準會梅斯特：市場的降息預期「有些超前」 但Fed也不會拖太久才降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表示，決策官員不會等太久才開始降息。路透
克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表示，決策官員不會等太久才開始降息。路透

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（鷹派，明年有投票權）警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表示，決策官員不會等太久才開始降息。

這已是近日來第三位聯準會Fed）重量級決策官員，有意要約束股、債市場的強勁漲勢。

Fed上周會議提出的利率預測，激勵金融市場連日大漲，促使多位決策官員大澆冷水。上周五紐約聯準銀總裁威廉斯（鴿派，有投票權）與亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克（鴿派，明年有投票權），都發表類似談話，強調市場現在就預期明年初開始降息，「並不成熟」。

梅斯特18日接受英國金融時報（FT）訪問時表示，「雖然市場如此預期，但下一階段並非何時降息，而是我們還必須維持具有約束力的政策多久，以確保通膨持續且及時地回降到2%」。

她說，「市場有一些超前，直接跳到最後階段，就是『我們將很快就落實（政策）正常化』，而我還沒有看到這一步」。

梅斯特表示，她已擔任現職10年，將於明年6月退休；她是預測明年將降息3碼的決策官員之一，因為她預測經濟成長將進一步降溫，失業將小幅增加，因此通膨將持續趨於溫和；她認為這將使經濟達成軟著陸。

她表示，經濟情勢要求Fed開始「政策正常化，並隨著時間而使政策回歸到更中性的立場」；由於Fed目前居於「良好的態勢」來設定政策，因此官員在理性上不會等太久才降息，因為這將造成就業流失太多」。

她表示，「我們不會對通膨高於目標而感到滿意，但我們也不會忽視最大就業這項使命。平衡這兩項風險非常重要，且在接下來的時間這些風險將會隨著經濟變化而轉變」。

她強調，目前在抑制通膨且並未使失業率大幅上升方面，已取得「看得見的進展」；但她也對於通膨下降的推論持審慎態度；「勞動市場的動能可能改變」。

至於何始才適合更主動地討論降息時機及速度，梅絲特表示，她將密切觀察未來一年的通膨預期，以及朝向2%目標回歸的速度有多快；她強調，「如果當通膨預期下降，而仍不採取行動，則是真正的強硬政策。你不會想要在不經意間使政策的約束力比你認為適當的水準更強」。

通膨 Fed 聯準會 降息 債市

延伸閱讀

12/18【早晨財經速解讀】不鴿不行？鮑爾到底在想什麼？道瓊天天創高 漲勢擋不住？

快降息了現在買債券的好時機？ 專家：「理論上是」因聯準會想法也是未知數

國銀拚獲利 轉向三主軸

債券ETF 績效大反彈

相關新聞

為削減成本…Foodpanda母公司將關閉台灣技術中心 預計對柏林總部裁員

為削減成本，美食外送平台Foodpanda母公司Delivery Hero 18日聲明說，正關閉在台灣和土耳其的技術中心...

印度語言千百種 總理莫迪演說首次出動AI即時翻譯

印度總理莫迪昨天在聖城瓦拉納西（Varanasi）出席文化交流活動，由於現場有許多民眾來自南方，不諳印地語，莫迪在發表演...

聯準會梅斯特：市場的降息預期「有些超前」 但Fed也不會拖太久才降息

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（鷹派，明年有投票權）警告，金融市場預期明年初就會降息，已經跳躍得「有些超前」；不過她也表...

本周伊始表現不佳…聯準會降息熱潮消退 亞股收跌

繼上週上漲後市場回跌，加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員希望壓低明年將數度降息的預期，亞洲股市今天收跌

歐亞航運股同步大漲！紅海航運受阻 貨櫃運能料減

行經紅海的商船頻遭攻擊，航運巨擘馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、地中海航運（MSC）、達飛（...

foodpanda母公司將關閉在台科技中心 調整柏林總部員工

德國餐飲外送集團Delivery Hero今天宣布，將關閉在土耳其與台灣的全球科技中心，並將調整柏林（Berlin）總部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。