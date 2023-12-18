美航太公司藍源重返太空！ 時隔1年首度發射無人火箭升空

美國航太公司「藍源」計劃今天發射「新謝波德號」（New Shepard）火箭，這是自一年多前發生事故以來的首次發射；這家億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）所創的公司將重返太空。

藍源（Blue Origin）表示，德州西部發射台的發射窗口將於當地時間18日上午8時30分（台北時間晚間10時30分）開啟。藍源計劃直播發射過程。

這項名為NS-24的任務不會搭載太空人，而是攜帶用於科學實驗的設備，其中超過一半的設備是藍源與美國國家航空暨太空總署（NASA）共同開發的。

2022年9月的事故中，火箭的推進器墜落地面，所幸太空艙藉降落傘安全著陸，艙內未載人。

美國聯邦航空總署（FAA）對這起事故展開調查，2023年9月得出結論，事故是由火箭發動機溫度高於設計所造成。

FAA指示藍源公司進行修改，才准恢復發射，特別是在某些發動機零件的設計方面。

FAA昨天證實，已批准藍源再次發射火箭的申請。

藍源的「新謝波德號」火箭從德州發射，進行太空短程旅遊飛行，目前為止已搭載31人進入太空，其中包括貝佐斯本人。