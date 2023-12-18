食品廠減碳 改用環保肥料

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

隨著歐盟明年元月起將強制要求境內企業發布整條供應鏈的碳足跡，全球主要食品和飲料製造商都正轉向使用更環保的肥料，藉由處理這項價值鏈碳排的其中一個隱形來源，縮減碳足跡。

明年元月起，在歐盟註冊的企業將須揭露整體供應鏈的碳足跡，也就是「範疇三」（scope 3）排放量。肥料雖支撐了全球半數糧食生產，同時卻也產生大量二氧化碳。

Nature Food期刊論文研究發現，氮肥和農場施肥每年製造260億公噸二氧化碳，占全球溫室氣體排放量的5%，高於航空和船運業總和。除了製造肥料會產生二氧化碳，在施肥後，土壤微生物分解肥料所釋放的一氧化二氮，暖化效應比二氧化碳高出265倍。

面對即將到來的法規變革，百事公司（PepsiCo）、海尼根（Heineken）和雀巢（Nestle）等業者，皆已向製造綠肥（green fertilizer）的新創公司求助，加強合作生產排碳量更少的氨，或能提高氮使用效率的做法。

例如，CCm科技公司會混合從工業活動捕捉的二氧化碳、以及有機物質，以生產肥料。CCm最近和雀巢及嘉吉（Cargill）合作，由嘉吉在英國約克幫雀巢加工巧克力產品的一座甜點工廠，供應可可豆殼，讓CCm製造碳足跡較少的肥料，再用於雀巢供應鏈中的120處耕地。海尼根也加入支持FertigHy的行列。FertigHy計劃2025年在西班牙建造第一座工廠，目標是有兩座工廠，每座工廠2029年起各生產100萬公噸的低碳肥料。

英國特易購（Tesco）也正與低碳肥料製造商合作，在田野測試後發現供應鏈內的蔬果生產碳排量減少一半，明年起將擴大試驗面積十倍至13萬公頃。

足跡 歐盟 英國

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