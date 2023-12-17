聽新聞
test
0:00 / 0:00

華頓奇才估美將降息 看好明年經濟

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導

有「華頓奇才」（Wizard of Wharton）之稱的賓州大學華頓商學院知名經濟學榮譽教授席格爾（Jeremy Siegel）大力看好明年前景，預測聯準會（Ｆｅｄ）將降息五到六次，美國經濟會躲過衰退，股價和房價將攜手攻高，價值股和小型股會有出色表現。

Business Insider報導，席格爾近日在VettaFi 二○二四年市場展望研討會上發布主題演說表示：「道瓊指數剛衝上歷史新高，標普五百指數很快就會跟進」。席格爾過去對今年展望樂觀，如今證明預測正確。

近來道瓊指數連日刷新歷來新高，標普五百與史上盤中最高點也只有咫尺之遙。包括輝達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）等七大科技股是今年漲勢的主要推手。席格爾預測明年市場情況更好，價值股和小型股將攀漲百分之十至百分之十五，表現超越大型成長股。

Ｆｅｄ升息使得房貸利率站上二十年高點，重創房市。但席格爾說，「我想（明年）也許會下砍利率五次或六次」，「二○二四年房價可能上漲百分之四或百分之五」，他認為主因是利率下滑，會壓低房貸利率，釋放出購屋資金。

他指出，近幾個月通膨趨緩、原物料物價下挫會促使Fed降息。這番發言暗示Fed也許會在不到一年內，把基準利率從當前的百分之五點二五降至不到百分之四。

Ｆｅｄ升息，美國經濟卻持續穩健成長，席格爾對此表示驚訝，並說這表示美國有望徹底躲過衰退。他說，「軟著陸的跡象確實在增加，我認為二○二四年很有可能（軟著陸）。」

美國 指數

延伸閱讀

美元高利定存末班車開跑 利率最高上看6.2%

基金特蒐／PGIM保德信店頭基金 俏

美房貸利率跌到6字頭 有助明年房市逐步解凍

聯準會暗示大降息！ 專家看好2024下半年、「這類台股」將起飛？

相關新聞

巴隆：2024美股先蹲後跳

美國股市2023年開低走高，標普500指數迄今已大漲23%，那斯達克綜合指數漲幅更達到41%，得力於經濟出奇強、人工智慧...

美股帶勁 道瓊連三天創高

道瓊工業指數上周五（15日）連續三天刷新收盤高峰，標普500指數則連漲七周，締造六年來最久周線漲勢。聯準會（Fed）上周...

明年3月降息…Fed官員潑冷水

雖然金融市場對美國聯準會（Fed）最快明年3月降息的預期正在升溫，但Fed兩位官員對這種預期潑了冷水。另外，歐洲央行和加...

海運業避衝突 暫停紅海航線

葉門武裝分子頻頻攻擊行經紅海的船隻，海運巨頭地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag Lloy...

乾旱情形改善 巴拿馬運河放寬航行限制

巴拿馬運河先前因為多個月的乾旱，限制船隻運行數量，現在因為11月時的降雨情況比預期理想，運河管理當局15日宣布，將自1月...

華爾街預測明年油價回升

華爾街預測人士認為，明年油價有一定回升空間，儘管可能不會大幅反彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。