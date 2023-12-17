華頓奇才估美將降息 看好明年經濟

有「華頓奇才」（Wizard of Wharton）之稱的賓州大學華頓商學院知名經濟學榮譽教授席格爾（Jeremy Siegel）大力看好明年前景，預測聯準會（Ｆｅｄ）將降息五到六次，美國經濟會躲過衰退，股價和房價將攜手攻高，價值股和小型股會有出色表現。

Business Insider報導，席格爾近日在VettaFi 二○二四年市場展望研討會上發布主題演說表示：「道瓊指數剛衝上歷史新高，標普五百指數很快就會跟進」。席格爾過去對今年展望樂觀，如今證明預測正確。

近來道瓊指數連日刷新歷來新高，標普五百與史上盤中最高點也只有咫尺之遙。包括輝達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）等七大科技股是今年漲勢的主要推手。席格爾預測明年市場情況更好，價值股和小型股將攀漲百分之十至百分之十五，表現超越大型成長股。

Ｆｅｄ升息使得房貸利率站上二十年高點，重創房市。但席格爾說，「我想（明年）也許會下砍利率五次或六次」，「二○二四年房價可能上漲百分之四或百分之五」，他認為主因是利率下滑，會壓低房貸利率，釋放出購屋資金。

他指出，近幾個月通膨趨緩、原物料物價下挫會促使Fed降息。這番發言暗示Fed也許會在不到一年內，把基準利率從當前的百分之五點二五降至不到百分之四。

Ｆｅｄ升息，美國經濟卻持續穩健成長，席格爾對此表示驚訝，並說這表示美國有望徹底躲過衰退。他說，「軟著陸的跡象確實在增加，我認為二○二四年很有可能（軟著陸）。」