巴隆：2024美股先蹲後跳

美國股市2023年開低走高，標普500指數迄今已大漲23%，那斯達克綜合指數漲幅更達到41%，得力於經濟出奇強、人工智慧（AI）題材助攻，聯準會（Fed）年尾又釋放明年降息大利多。投資策略師預期，2024美股有望迎來另一個龍騰虎躍的好年，但漲勢可能集中在下半年，且波動會加劇。

巴隆周刊（Barron's）訪調華爾街策略師與投資長的平均預測顯示，標普500指數2024年終目標價是4,838點，只比15日收盤價4,719點小漲3%。這意味美股明年初料將拉回整理，然後隨經濟與利率展望變化、地緣政治發展、美國11月總統大選等變數起舞，待選舉結果底定，明年年底將有漲勢可期。

明年美股主要靠兩大利多支撐：企業獲利與央行降息。根據華爾街共識預測，2024年標普500成分股合計每股盈餘可望躍增12%至245美元，比2023年僅成長2%大幅改善。利率下滑降低成本並提高流動性，也有助推升股價。

美股今年大漲後，來年面臨波動加劇。富國銀行首席股票策略師哈維指出，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）降到13以下，顯示市場太自滿。他警告：「企業獲利和經濟不確定性仍高，外加地緣政治和美國大選...這些風險都尚未反映在股價上。」他說，行情波動提供逢低買進、逢高賣出機會，明年初將是「交易員的市場」。

據Nuveen投資長馬里克研判，2024上半年美股走勢將顛簸不平，畢竟以目前標普500指數預期本益比19倍來看，「估值已相當飽和」，況且Fed降息時機和步調也不明。投資人也須留意選舉年的季節性--通常選前市場波動加劇，而後隨選舉結果塵埃落定而強彈，再一路漲到年底，主要指數有希望登上新高峰。

至於債市，由於政府預算赤字龐大，新公債發行量居高不下將使殖利率有撐。策略師平均預測，美國10年期公債殖利率明年底可能落在3.9%，與目前水準差不多。