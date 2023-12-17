明年3月降息…Fed官員潑冷水

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

雖然金融市場對美國聯準會（Fed）最快明年3月降息的預期正在升溫，但Fed兩位官員對這種預期潑了冷水。另外，歐洲央行和加拿大央行也可能不會在短期內迅速轉為鴿派立場。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯15日向CNBC表示，官員還在思考政策是否足夠讓通膨回到2%目標，現在開始考慮降息還為時過早；威廉斯在Fed利率決策擁有常任表決權。

威廉斯表示，光是思考在明年3月降息就是件「不成熟」的事，而金融市場的反應比決策官員在利率預期中展現的還要「更強烈」。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克同日也向路透表示，他預期明年Fed降息兩次，但要等到第3季以後才會展開降息；他明年擁有貨幣決策表決權。

LH Meyer貨幣政策分析公司經濟學者唐德瑞克表示，威廉斯的訊息似乎是要給Fed決策官員空間，就算沒有在明年初看到通膨有進一步的進展，也能維持利率不變，「委員會確實希望明年3月能有不降息的選項。」

威廉斯 降息 Fed

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