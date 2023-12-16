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博通今年股價翻漲一倍 躋身美國市值第十大上市公司

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
博通（Broadcom）15日市值首次擠進美國上市公司前十大。路透
博通（Broadcom）15日市值首次擠進美國上市公司前十大。路透

輝達（Nvidia）今年股價噴漲，市值膨脹至1.2兆美元，在美國上市公司市值排行榜的名次從去年底迄今一口氣攀升八位，躍居第五名。不過，有其他晶片公司進步名次比輝達更多，例如博通（Broadcom）與超微（AMD）。

美國財經媒體MarketWatch報導，根據道瓊市場資料，博通今年在美國上市公司市值排名進步了16名，周五（15日）更是首度擠進前十大，以市值5,277億美元，排第十名，超越信用卡發卡公司Visa。

收購VMware是幫助博通市值躋身美國市值前十大的功臣。11月這宗併購交易完成時，FactSet資料顯示，博通市值因而一下子增長了大約500億美元。

博通的股價表現也很爭氣，隨著人工智慧（AI）熱潮發光發熱的晶片類股上攻，今年至今股價已漲一倍，15日收盤報每股1,129.74美元。

瑞穗銀行分析師Jordan Klein預期，2024年下半，網路通訊晶片訂單會因為市場要串連起AI叢集而激增，2025年將是AI投資支出在後端高速網路連結方面大爆的一年。博通將是這波投資支出的關鍵贏家。

另一家晶片公司超微（AMD），市值雖相對還小，以周五收盤價計算是2,239億美元，但排名進步更多，今年上升48名，目前排名第30。

美國銀行（BofA）證券分析師Vivek Arya說：「我們看AMD定位極佳，能在利潤豐厚、規模1,000億美元的加速器市場，攻下愈來愈多的市占。在伺服器的中央處理器市場與英特爾的競爭，也有斬獲。」

美國 網路 上市公司

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