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美股知名多頭大力看好「2類股」反攻 預言美經濟將軟著陸

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
知名美股多頭席格爾（Jeremy Siegel），大力看好明年前景，預測將降息五到六次，美國經濟會躲過衰退，股價和房價將攜手攻高，價值股和小型股會有出色表現。路透
知名美股多頭席格爾（Jeremy Siegel），大力看好明年前景，預測將降息五到六次，美國經濟會躲過衰退，股價和房價將攜手攻高，價值股和小型股會有出色表現。路透

有「華頓奇才」（Wizard of Wharton）之稱的知名美股多頭席格爾（Jeremy Siegel），大力看好明年前景，預測聯準會（Fed）將降息五到六次，美國經濟會躲過衰退，股價和房價將攜手攻高，價值股和小型股會有出色表現。

Business Insider報導，賓州大學華頓商學院的退休金融教授席格爾，14日在VettaFi 2024年市場展望研討會上發布主題演說表示：「道瓊指數剛衝上歷史新高，標普500指數很快就會跟進」。席格爾對今年展望樂觀，如今證明預測正確。

近來道瓊指數連日刷新歷來新高，標普500與史上盤中最高點也只有咫尺之遙。包括輝達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）等七大科技股，是今年漲勢的主要推手。席格爾預測，明年市場情況將反轉，價值股和小型股將攀漲10%~15%，表現超越大型成長股。

Fed升息，使得房貸利率站上20年高點，重創房市。席格爾說，「我想（明年）也許會下砍利率五次或六次」，「2024年房價可能上漲4%或5%」，主要是利率下滑，會壓低房貸利率，可釋放出購屋資金。

他認為近幾個月來通膨趨緩、原物料物價下挫，會促使Fed降息。這番發言暗示，Fed也許會在不到一年內，把基準利率從當前的5.25%，降至不到4%。

Fed升息，美國經濟卻持續穩健成長，席格爾對此表示驚訝，並說這表示美國有望徹底躲過衰退。他說：「軟著陸的跡象確實在增加，我認為2024年很有可能（軟著陸）。」

Fed 美國 美股

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